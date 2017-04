194 CONDIVISI Condividi Tweet

Un piccolo cult della comicità nostrana in versione deluxe: Il ragazzo di campagna in DVD per la prima volta. La commedia con Renato Pozzetto, diretta da Castellano e Pipolo nel 1984, arriva in un’edizione realizzata da Mustang Entertainment, che ha sviluppato un piano editoriale interamente dedicato agli imperdibili di Pozzetto. Disponibile dal 4 aprile nei punti vendita e negli store online distribuito da CG Entertainment, il film è accompagnato da tre contenuti esclusivi.

Le avventure di Artemio, contadino scapolo e bonaccione che passati i 40 decide di lasciare Borgo Tre Case – dove “il treno è sempre il treno!” – per sbarcare in trattore nella caotica Milano, saranno ripercorse nei contenuti speciali da interviste realizzate ai protagonisti. “Un caffè al Bar Gattullo” con Renato Pozzetto, “Ma che battuta è?” con Massimo Boldi (il glorioso cugino Severino Cicerchia) e “La Maria Rosa va in città e noi andiamo in campagna” con Sandra Ambrosini (la Maria Rosa). Peccato non sia presente un extra con Donna Osterbuhr (ecco dov’è oggi Angela).

Oltre ai già disponibili La patata bollente e Burro, Mustang farà uscire Questo e quello di Sergio Corbucci con Nino Manfredi (dal 20 aprile), Da grande di Franco Amurri (dal 3 maggio), Il volatore di aquiloni dello stesso Pozzetto (dal 6 giugno), il debutto Per amare Ofelia con Giovanna Ralli (dal 22 giugno) e nei mesi successivi È arrivato mio fratello e Casa mia, casa mia. Per ingannare l’attesa, potete visitare le location del film: l’osteria, i campi e la ferrovia di Borgo Tre Case – “frazione di Borgo Dieci Case” – sono nei dintorni di Casoni (località di Carbonara al Ticino, Pavia); la cascina di Artemio è nel complesso Ca’ ad Badò, località nei pressi di Molino D’Isella (frazione di Gambolò).