1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il ragazzo di campagna scatena ogni anno un raduno che porta a Borgo Tre Case centinaia di fan. La commedia con Renato Pozzetto, diretta da Castellano e Pipolo nel 1984, è rimasta nel cuore dei tanti appassionati dell’umorismo geniale del comico di Laveno. Per questo sabato 22 settembre si terrà la seconda scampagnata sui luoghi del film. Le location, d’altronde, sono note.

Il ragazzo di campagna, raduno dei fan

L’osteria, i campi e la ferrovia di Borgo Tre Case – “frazione di Borgo Dieci Case” – si trovano nei dintorni di Casoni, in località di Carbonara al Ticino, in provincia di Pavia. La cascina di Artemio (quella col pinguino nell’armadio e con il gallo che canta preso a scarpate) è nel complesso Ca’ ad Badò, nei pressi di Molino d’Isella (frazione di Gambolò). Mentre il residence con il monolocale e il celebre tormentone del “taaaac” si trova a Bruzzano, in via Senigallia. La pagina Facebook Artemio, con la collaborazione del Comune di Carbonara al Ticino, ha pensato bene di radunare gli appassionati in questi luoghi per visitare quella che era la casa del contadino più famoso del cinema italiano e ricreare la scena del treno lungo la ferrovia. Ma non solo.

Il ragazzo di campagna, treno è sempre il treno…

In attesa che Pozzetto faccia una comparsata, il raduno 2018 vedrà un ospite d’eccezione: la mitica Angela, l’attrice Donna Osterbuhr, che arriverà appositamente dagli Stati Uniti per incontrare i fan del film. La folk band milanese Quatter Malnatt eseguirà le canzoni più famose di grandi artisti milanesi come Cochi e Renato, Nanni Svampa ed Enzo Jannacci. Seguirà la classica cena contadina con piatti ispirati alle scene più divertenti (dal risotto tentacolare alla scoreggiona al coniglio della signora Giovanna, passando per il doveroso omaggio degli gnocchi fenomenali alla Jimmy) per terminare poi con la proiezione di questo piccolo cult della comicità nostrana. Perché il treno è sempre il treno.