“Un giorno il sole tramonterà su tuo padre e sorgerà con te… come nuovo re”.

Così la Disney ha presentato Il Re Leone, film live action che nel 2019 riporterà al cinema il ruggito del re della savana.

La Casa di Topolino continua a tradurre in carne e ossa le sue celebri animazioni. Dopo il remake del Libro della Giungla (che ha incassato 966 milioni di dollari), Jon Favreau dirige stavolta l’adattamento del 32° classico Disney. Un lavoro particolarmente difficile. Ecco cosa sappiamo e cosa c’è da aspettarsi dal risultato finale.

Il Re Leone film live action 2019: cosa aspettarsi

Come suggerito dal trailer italiano, il film mantiene la sua struttura classica. Un racconto di formazione che affronta temi adulti – il senso di responsabilità, l’elaborazione del lutto – e usa la tecnica mista CGI e live-action. La storia è sempre la stessa, quella del cucciolo di leone Simba, destinato a prendere il posto del padre Musafa come re della savana e per questo vittima di un complotto ordito dal malvagio zio Scar per impossessarsi del potere.

Se verranno mantenute le canzoni iconiche del cartone animato (Hans Zimmer vinse l’Oscar per la colonna sonora così come Elton John e Tim Rice per la canzone Can You Feel the Love Tonight), la novità sarà il cast di voci. James Earl Jones, già nel cast vocale del cartoon, tornerà ad interpretare il ruolo di Mufasa, Donald Grover sarà invece Simba. Beyoncé sarà l’amata Nala, mentre Chiwetel Ejiofor il perfido Scar. Nella versione italiana, Luca Ward doppierà Mufasa.

Il Re Leone live action “fotorealista”

“Il Re Leone non sarà un remake del film d’animazione”, ha dichiarato Jon Favreau al sito web Collider. Il regista ha spiegato così il suo metodo di lavoro per questo difficile adattamento: “La nostra idea è di dare l’impressione che si tratti di ambienti e di animali reali. Useremo le lezioni imparate con Il Libro della Giungla per le tecniche di fotorealismo”.

Insomma, Il Libro della Giungla si è dimostrato un ottimo biglietto da visita per il nuovo Re Leone. Durante le fasi di doppiaggio, Seth Rogen (che nel film presterà la voce a Pumbaa) ha condiviso questo scatto su Instagram che lo ritrae insieme a Favreau, Donald Glover e Billy Eichner (Timon). Le premesse (e la felpa di Donald Glover…) lasciano ben sperare.