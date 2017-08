18 CONDIVISI Condividi Tweet

Imita Dwayne Johnson e salva il fratello che sta annegando in piscina: è successo a Roseville, nel Michigan. Il protagonista di quest’incredibile vicenda si chiama Jacob O’Connor ed è un bambino di appena 10 anni. The Rock è il suo mito, il catastrofico San Andreas il suo film preferito.

Nel disaster movie di Brad Peyton, Johnson interpreta Ray, un pilota che fa fronte comune con l’ex moglie per salvare la loro unica figlia da un terremoto di magnitudo 9.

In una scena del film, il protagonista salva la figlia da un quasi annegamento praticandole il massaggio cardiaco. Un momento di alta tensione che è rimasto impresso nella mente di Jacob. Quando suo fratello Dylan, di 2 anni, è caduto in piscina, non ha esitato un attimo: lo ha ripescato dall’acqua e gli ha praticato la rianimazione cardiopolmonare.

“Mi sono spaventato quando ho visto Dylan in piscina”, ha raccontato Jacob alla Bbc. “In molti film è questo ciò che fanno. Cercano di salvare le persone e, se non funziona, cercano aiuto”. I ragazzi, con il loro altro fratello di 8 anni, Gavin, erano con la nonna mentre la madre era al lavoro. Ma, nonostante la sorveglianza, Dylan è sgattaiolato di casa per un tuffo in piscina. Dopo l’intervento, Jacob ha chiesto aiuto a sua nonna che ha chiamato un’ambulanza. Dylan è rimasto in ospedale per due giorni: gli è stato somministrato dell’ossigeno, ma ora sta bene e non ha riscontrato alcun danno neurologico.

Imita Dwayne Johnson e salva il fratello: The Rock commosso

Dwayne Johnson, appresa la notizia, si è subito complimentato via Twitter con il bambino per la sua impresa straordinaria. “Che storia incredibile. Ti mando un cinque via Twitter, Jacob, per aver salvato la vita del tuo fratellino. Sei un vero eroe. Siamo tutti fieri di te!”, ha scritto. Ma non solo.

L’attore sta girando a Vancouver il suo prossimo film, Skyscraper, così ha deciso di invitare Jacob sul set insieme a tutta la sua famiglia. “Ha imparato a fare la rianimazione guardando questo grosso ragazzone tatuato nel suo film preferito, San Andreas!”, ha detto in un video postato su Instagram. “Jacob sono così fiero di te che devo assolutamente incontrarti! Voglio stringere la mano ad un vero eroe! Quindi qualcuno del mio team contatterà la tua famiglia, ti facciamo volare qui a Vancouver!”.

Wow amazing story. Giving you a Twitter 🙌🏾 Jacob for saving your little brother’s life. You’re a real life hero. We’re all proud of you! DJ https://t.co/M34d2NIYIy — Dwayne Johnson (@TheRock) 24 agosto 2017