Dalle molestie alla violenza: le indagini su Fausto Brizzi, il regista italiano su cui si è sollevato un polverone di polemiche e accuse da 10 donne dello spettacolo italiano durante un servizio de Le Iene. Ecco gli ultimi aggiornamenti dal tribunale:

Le indagini su Fausto Brizzi: non erano molestie, è violenza ses*uale

Sul suo fascicolo c’è scritto ‘indagato per violenza ses*uale’, è questa una delle novità sul suo drammatico caso che giunge da Piazzale Clodio, dove in questi giorni si stanno svolgendo accertamenti sulla vicenda che ha visto il regista di Ex e Forever Young nell’occhio del ciclone.

Un altro dato emerso dalle indagini su Fausto Brizzi è che due su tre delle testimonianza – da quanto prevede la legge – non potranno essere utilizzate contro di lui per una questione di tempistiche. Secondo il Codice, infatti, per denunciare un abuso fisico si hanno 6 mesi di tempo, dopodiché il reato non è più denunciabile.

Le accuse, come alcuni ricordano, risalgono allo scorso novembre, quando è andato in onda il servizio shock de Le Iene: alcune delle vicende, però, risalivano a molto tempo prima. Ragazze che non hanno voluto dichiarare la loro identità e che hanno raccontato di esser state costrette a spogliarsi ed “aver accettato per costrizione”.

La terza testimonianza arrivata in Procura, tuttavia, racconta una vicenda dello scorso agosto. In quel caso, se l’accusa di violenza fosse confermata, Brizzi potrebbe dover affrontare un processo. I pm sono al lavoro per fare chiarezza, la riservatezza è massima:

La dichiarazione del legale del regista

“In relazione alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani nazionali riguardante il signor Fausto Brizzi – ha dichiarato il legale del regista, Antonio Marino – rappresento che ad oggi, anche a seguito di una verifica effettuata nel corso della mattinata odierna, non risultano iscrizioni a suo carico presso la Procura della Repubblica di Roma. Il mio assistito, come già fatto in passato e in qualsiasi presente e futura circostanza, ribadisce di non aver mai avuto nella sua vita rapporti che non fossero consenzienti”.