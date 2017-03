1 CONDIVISI Condividi Tweet

Si chiamerà “Principe Libero”, racconterà al pubblico la storia di uno dei cantautori più indimenticabili del nostro paese e in questi primi giorni di marzo sono iniziate ufficialmente le riprese: possiamo quindi annunciare con certezza che Fabrizio de André sarà interpretato da Luca Marinelli. La scelta per un ruolo così delicato è ricaduta proprio su di lui.

Il biopic ufficiale sul grande Faber si farà: le riprese sono iniziate

Un progetto in cantiere da tanto tempo quello di rappresentare la vita del grande Faber, del quale verranno raccontati gli anni giovanili nelle campagne astigiane, i primi passi della sua carriera a Genova, il fatale incontro con Mina, il terribile rapimento da parte dell’Anonima Sequestri Sarda nel 1979, fino all’inizio del suo successo nazionale negli anni ’80 e ’90 con il lancio dei dischi “Crêuza de mä”, “Le nuvole” e “Anime Salve”. Il film sarà trasmesso dalla Rai ma non c’è ancora traccia della data ufficiale d’uscita.

ll regista è Luca Facchini e nei panni di Dori Ghezzi vedremo Valentina Bellè, già vista de I Medici. Ma torniamo al protagonista: classe ’84, carriera recente ma di prim’ordine. Ha esordito con Alba Rohrwacher ne “La Solitudine dei numeri primi” (2010) e con Virzì in “Tutti i santi giorni” (2013), per cui è stato candidato ai Nastri d’Argento.

Fabrizio de Andrè sarà interpretato da Luca Marinelli: conosciamolo meglio

Il suo grande salto, però, lo ha avuto con Non essere cattivo di Caligari (2015) e l’ormai celebre Lo Chiamavano Jeeg Robot di Mainetti (2016) nei panni dello Zingaro: questi due sensazionali ruoli gli sono valsi rispettivamente il Premio Pasinetti al miglior attore alla 72ª mostra del cinema di Venezia e David di Donatello come miglior attore non protagonista (nonché un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro).

Insomma, la notizia che Fabrizio de André sarà interpretato da Luca Marinelli potrebbe cominciare a rassicurare il pubblico, dato che siamo sicuri che farà un ottimo lavoro di recitazione. Per quanto riguarda le doti canore… Una base c’è:

E in fondo anche il suo collega di scena in Jeeg Robot, Claudio Santamaria, ha provato a cimentarsi con un altro cantante storico italiano: Rino Gaetano. Ed è andata bene, no?