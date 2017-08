26 CONDIVISI Condividi Tweet

Io e zio Buck festeggia 28 anni. Il 16 agosto 1989 usciva al cinema la commedia cult di John Hughes, interpretata dal compianto John Candy e da un Macaulay Culkin pre-Mamma, ho perso l’aereo. La coppia Hughes e Candy era reduce dal successo (e dai picchi comici) del precedente Un biglietto in due.

Per l’occasione, il regista scrive, dirige e produce, affidando il resto al corpulento e casinista zio. Confusionario e pasticcione, è la persona scelta dal fratello Bob per occuparsi dei tre figli. Sembra il meno adatto, messo a dura prova dai nipotini Maizy, Miles e Tia. Invece si rivela capace di dare ai tre le cure di cui hanno bisogno.

Campione della comicità fisica e dell’umorismo demenziale, Candy era il sorriso fatto persona. Dopo The Blues Brothers nel 1980, furono proprio film come Un biglietto in due, Splash – Una sirena a Manhattan e Balle spaziali a dargli grande successo. Un metro e novanta e 135 chili di simpatia, l’attore è scomparso nel 1944 a soli 43 anni. Un tremendo infarto lo ha stroncato nel sonno a migliaia di chilometri da casa, a Durango in Messico, mentre girava Wagons East.

Dopo aver fatto ridere a crepapelle per anni, John aveva cominciato a mostrare anche un carattere “serio”. Aveva ricoperto ruoli drammatici (come quello di Dean Andrews in JFK di Oliver Stone) e pochi giorni prima della morte aveva completato il suo primo film da regista per la televisione, Hostage for a Day.

Io e zio Buck festeggia 28 anni, Josh Brolin celebra così

Per i 28 anni di Io e zio Buck, il film è diventato una nuova serie tv, remake firmato ABC e interpretato da attori afroamericani (Mike Epps è Buck). Josh Brolin, attualmente sul set di Deadpool 2, ha colto l’occasione dell’anniversario per condividere sulla sua pagina Instagram un ricordo particolare del film. Un poster fan-made che vede nei panni dello zio il supercattivo Marvel Thanos. In vista di Avengers: Infinity War, uno dei più attesi cinecomic targati Marvel, i nipotini non potevano che essere gli Avengers.