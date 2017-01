84 CONDIVISI Condividi Tweet

La notizia era nell’aria da tempo, ora trova conferma nelle parole di Peter Fonda: Jack Nicholson si ritira. L’attore, 80 anni il prossimo 22 aprile, non girerà più film. A rivelarlo è stato l’amico Fonda, con cui nel 1969 aveva diviso il mitico set di Easy Rider. Non ci saranno annunci in pubblico: l’addio al grande schermo di una leggenda del cinema americano avverrà lontano dai riflettori.

“Non voglio parlare per lui”, ha dichiarato Fonda intervenendo al ‘tea party’ della British Academy of Film di Los Angeles. “Ma ormai Jack ha fatto tanto lavoro, sta bene finanziariamente ed è praticamente in pensione”. Una pensione meritata visto il palmares ottenuto in carriera: oltre 70 film, 12 candidature agli Oscar con tre vittorie (per Qualcuno volò sul nido del cuculo, Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato) e un pugno di film entrati a pieno titolo nella storia come Le colline blu, Cinque pezzi facili, Chinatown, Professione: Reporter, Shining e Batman.

Jack Nicholson si ritira: le sue parole

La sua ultima apparizione risale al 2010, quando ha interpretato la commedia Come lo sai. Già allora si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni sibilline. “Ho ancora il cervello di un matematico… ma non reciterò sino al giorno della mia morte, non è per questo che ho iniziato a fare l’attore”, aveva detto nel 2013. “Non sono un solitario, ma sono contento nella mia casa”. Come dargli torto?