1 CONDIVISI Condividi Tweet

James Cameron annuncia una nuova trilogia per Terminator. Un clamoroso ritorno per la saga cult iniziata nel 1984. Come un fulmine a ciel sereno, il regista ha ipotizzato che il reboot su cui sta lavorando con Tim Miller potrebbe essere il primo di tre film.

Tutto non prima del 2019: ci sono ragioni legali che impediscono di fare diversamente. “Sto parlando con il produttore David Ellison, che al momento detiene i diritti globali del franchise”, ha spiegato parlando con News Australia.

“I diritti per il mercato americano torneranno a me in un anno e mezzo, perciò stiamo discutendo su ciò che possiamo fare”, ha dichiarato Cameron. “Al momento siamo propensi a realizzare un arco di tre film e a reinventare la saga”.

Chiari segnali in tal senso erano arrivati qualche mese fa dallo stesso Ellison. La saga di Terminator è ancora viva e presto tornerà con un nuovo capitolo, aveva annunciato. “Mi limiterò a dire che abbiamo risolto il futuro del franchise e, credetemi, è un futuro incredibilmente luminoso”, aveva rivelato il produttore, accendendo le fantasie dei fan.

James Cameron annuncia una nuova trilogia per Terminator

Cameron, tuttavia, ha sempre sostenuto i film della saga non diretti da lui e stroncati da buona parte degli appassionati. Persino l’ultimo Terminator: Genisys, clamoroso flop al botteghino (Cina esclusa), ha incassato il suo gradimento. “Ha rinvigorito il franchise e lo considero il terzo film ufficiale della saga”, aveva detto.

Salvo poi precisare la sua posizione. “Penso che sia risaputo che non ho un grandissimo rispetto per i film che furono fatti dopo”, ha spiegato nelle featurette promozionali di Genisys. “All’epoca sono stato sportivo solo con Arnold Schwarzenegger, perché è un caro amico. Ci conosciamo da 33 anni, per questo ho sempre mostrato sostegno e non sono mai stato troppo negativo. Ma per me non funzionavano per varie ragioni”.