James Cameron rivela perché Jack doveva morire in un’intervista a Vanity Fair America. A vent’anni dall’uscita di Titanic, il secondo film con il maggiore incasso nella storia del cinema, il regista ha affrontato la questione che continua a turbare i fan. La sua risposta è stata a dir poco piccata, come accaduto già in passato quando gli è stata posta questa domanda.

La morte di Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) rappresenta ancora un nervo scoperto per molti appassionati. La zattera era troppo piccola per ospitare lui e Rose? Gli sceneggiatori sono stati semplicemente troppo cattivi? Cameron ha dato la propria versione dei fatti.

La prima a parlare in occasione dell’anniversario era stata proprio Rose. La rivelazione di Kate Winslet su Titanic era stata netta: Jack si poteva salvare. Da allora si era aperto un feroce dibattito sui social, che aveva causato un primo sfogo di James Cameron. Oggi, il regista torna sull’argomento e lo fa sgombrando il campo da ogni dubbio.

“Certo, si è trattato di una scelta artistica: la porta era abbastanza grande da ospitare Kate Winslet, non da reggere il peso di entrambi”, ha svelato il regista a Vanity Fair. Non contento, ha poi aggiunto come sia “molto sciocco” andare avanti con questa “polemica” a vent’anni di distanza dall’uscita del film.

“Ad ogni modo, il solo fatto che se ne continui a parlare dimostra quanto efficace sia stato Titanic nel rendere Jack accattivante al punto da portare il pubblico a soffrire per la sua morte”, ha aggiunto Cameron. “Se fosse vissuto, il film sarebbe stato privo di significato. Credo che Titanic parli di morte, di separazione. Jack doveva morire. Fosse stato per il freddo o per la caduta di una ciminiera, poco importa. Sarebbe andato giù. Si chiama arte: le cose accadono per motivi artistici, non per regole fisiche”.