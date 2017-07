0 CONDIVISI Condividi Tweet

James Cromwell arrestato a San Diego. È successo lunedì 24 luglio, in seguito alle proteste della PETA al SeaWorld della città californiana. L’attore americano è da tempo schierato contro l’allevamento di mammiferi marini in cattività e gli show con le orche.

Il gruppo per i diritti e per i trattamenti etici degli animali sta spingendo affinché il parco acquatico sposti i cetacei in un “santuario dell’oceano”, un’area di mare racchiusa da reti.

Nonostante lo spettacolo delle orche sia stato sospeso dall’azienda, nell’ultimo anno è stato sostituito dall’“Orca Encounter”. Proprio contro questo show si sono battuti Cromwell e un gruppo di attivisti. Armato di megafono e vestito con una t-shirt “SeaWorld Sucks” (“SeaWorld fa schifo”), il candidato all’Oscar per Babe – Maialino coraggioso ha informato il pubblico delle crudeltà nei confronti degli animali messe in atto dal parco.

Le orche, in cattività ai SeaWorld di San Diego, Orlando e San Antonio, sono costrette a vivere in spazi ristretti e innaturali e a sopportare lunghi orari di “lavoro”. “Le orche devono vivere libere nell’oceano, non condannate a nuotare a vuoto all’infinito fino a morire di malattie”, ha dichiarato l’attore.

SeaWorld è finita al centro delle polemiche dopo il documentario Blackfish che, dando voce ad ex addestratori, denunciava lo stress a cui erano sottoposti i cetacei. Secondo la PETA, il nuovo spettacolo “Orca Encounter” non ha minimamente migliorato le loro condizioni.

Cromwell, 77 anni e prossimamente nel sequel di Jurassic World, non è nuovo a proteste di questo tipo. Il mese scorso è stato condannato a 7 giorni di prigione per essersi rifiutato di pagare una cauzione di 375 dollari. Una penale arrivata dopo aver partecipato a una protesta contro la centrale di Wawayanda, a New York, che usando il carbonio danneggia irreversibilmente l’ambiente. PETA ha mandato in diretta streaming la protesta a SeaWorld sulla sua pagina Facebook.