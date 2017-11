6 CONDIVISI Condividi Tweet

Jason Momoa annuncia il remake del Corvo, intitolato The Crow Reborn. L’attore, che sarà Il Corvo nel reboot che porterà nuovamente sul grande schermo il celebre fumetto di James O’Barr, si prepara a ereditare il ruolo maledetto toccato a Brandon Lee nel 1994.

Non c’è ancora alcun annuncio ufficiale riguardante una data per il via alle riprese, tuttavia Momoa ha postato un’immagine a dir poco emblematica sul suo profilo Instagram. Uno scatto che raffigura l’alter ego di Eric Draven accompagnato dalla dicitura: “È tantissimo che aspetto”. Un messaggio che associa anche un invito a mettersi al lavoro rivolto al regista Corin Hardy.

Per il divo di origini hawaiiane, famoso per aver interpretato il leader dei Dothraki Khal Drogo in Game of Thrones e Aquaman dell’universo DC Comics, si tratta di un’autentica scommessa: riproporre alle nuove generazioni la favola nera del musicista Eric Draven. Il film di Alex Proyas, uscito nel 1994, è diventato subito instant cult perché ultima e più famosa interpretazione di Brandon Lee. Il figlio di Bruce, infatti, morì durante la lavorazione a causa di un misterioso incidente occorso sul set.

Questo progetto di remake è uno dei più travagliati e sofferti degli ultimi anni. Per il ruolo di protagonista si erano succeduti nel tempo attori quali Luke Evans, James McAvoy, Tom Hiddleston, Bradley Cooper e Jack Huston. Dopo la bancarotta della Relativity e un lungo tira e molla con Hardy, ora lo studio sembra aver dato finalmente semaforo verde per procedere.

Corin Hardy, già regista dell’horror The Hallow, ha subito risposto a Momoa. Dal suo account Instagram, ha postato una nuova foto che lo vede in compagnia dell’attore. Con ogni probabilità, dunque, a breve verranno annunciate la data d’inizio delle riprese e la release date. Ancora mistero sulla sceneggiatura, che potrebbe essere affidata a Cliff Dorfman.

I’ve been waiting for sooooo long. @corinhardy let’s do this brother aloha j Un post condiviso da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 12 Nov 2017 alle ore 07:51 PST

Two-headed monster. Craawwk. Un post condiviso da Corin Hardy (@corinhardy) in data: 10 Nov 2017 alle ore 15:56 PST