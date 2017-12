25 CONDIVISI Condividi Tweet

Jason Priestley prese a pugni Harvey Weinstein durante una festa nel 1995. L’aneddoto è stato raccontato dall’attore e regista su Twitter. I fatti ebbero per protagonisti il mitico Brandon Walsh della popolare serie televisiva Beverly Hills 90210 e il produttore della Miramax, al centro di un sexgate che occupa da mesi le cronache statunitensi e mondiali.

Priestley ha rivelato che quella sera del 21 gennaio 1995 era alla festa della Miramax. Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, si ritrovò sbronzo a scontrarsi contro Weinstein. Il risultato? Gli sferrò un pugno in faccia.

L’episodio era stato rievocato nel giorni scorsi dall’attrice Tara Strong in risposta a Mira Sorvino su Twitter. Priestley, che ha supportato Shannen Doherty continuamente nella battaglia che l’attrice e amica ha affrontato contro il cancro, ha voluto fare chiarezza. Interpellato dai followers, l’attore, 48 anni, ha spiegato che al party era stato invitato perché al culmine della fama.

I fratelli Weinstein festeggiavano i Golden Globes a Los Angeles. Proprio pochi giorni prima, Jason aveva ricevuto una nomination come miglior attore in una serie drammatica. A un certo punto, senza un motivo apparente, Weinstein chiese a Priestley di andare via dalla festa e tra loro nacque una discussione infuocata e ai limiti dell’assurdo.

Quando Jason Priestley prese a pugni Harvey Weinstein

“Harvey mi chiese di andar via”, ha scritto Priestley. “Stavo lasciando la festa quando mi afferrò e mi disse: ‘Cosa fai?’. Gli risposi: ‘Tu mi hai chiesto di andarmene, me ne vado’. Al che lui ha continuato: ‘Non ti ho detto che devi andartene’. E io: ‘Mi hai chiesto di andarmene proprio adesso, proprio lì!’. Tutto ciò mi infastidiva terribilmente”.

“Poi mi prese per il braccio e cominciò a stringermelo: ‘Perché non usciamo e ne parliamo?’, mi disse. Gli risposi: ‘Io non ho da parlare con te’ e gli sferrai un pugno in faccia. In pochi istanti gli uomini della sicurezza ci circondano, ci separano e mi accompagnano fuori”. Il racconto di questa lite alticcia ha scatenato i fan. Tantissimi hanno salutato Brandon come il vendicatore delle tante donne vittime delle molestie del produttore.

