Jean Louis Trintignant abbandona il cinema. L’attore francese, 87 anni, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Nice Matin nella quale ha annunciato il suo addio alle scene. “Il cinema è finito”, ha dichiarato il protagonista di oltre 150 film e di numerosi capolavori. Da Il sorpasso di Dino Risi e L’uomo che mente di Robbe-Grillet, passando per Un uomo e una donna di Lelouch, Z, l’orgia del potere di Costa-Gavras, Finalmente domenica di Truffaut e Tre colori – Film rosso di Kieslowski. Affetto da un cancro alla prostata, Trintignant ha detto di avere rifiutato una parte nel prossimo film di Bruno Dumont.

Jean Louis Trintignant: “Il cinema è finito”

“Era interessante, ma temevo di non farcela fisicamente”, ha confessato. “Non mi muovo più da solo, ho sempre bisogno di qualcuno che mi stia dietro per dirmi di stare attento”. La sua ultima apparizione sul grande schermo è stata in Happy End di Michael Haneke, per il quale era tornato a recitare a cinque anni da Amour.

“Sono quindici anni che sono morto”, ha dichiarato durante l’intervista a Nice Matin. “In fondo non sono mai stato tagliato per un mestiere pubblico. Ero incredibilmente timido e poi la notorietà non mi ha mai interessato, la prima volta può essere divertente, poi non più. Anche i premi non li capisco: in fondo noi attori siamo già molto ben pagati, farebbero meglio a dare gli Oscar a chi fa mestieri più duri”.

Jean Louis Trintignant, figlia Marie sempre nel cuore

Trintignant è stato sposato due volte: la prima con l’attrice Stéphane Audran, la seconda con la regista e scrittrice Nadine Marquand. In passato ha spesso raccontato come la morte della seconda figlia Marie, uccisa a soli 41 anni dal compagno Bertrand Cantat durante una lite, sia stato un lutto dal quale non si è più rialzato. A proposito delle sue attuali condizioni di salute, l’attore ha aggiunto: “Il cancro? Non lo combatto. L’ho lasciato andare. Ho trovato un medico di Marsiglia che sta provando una cosa nuova, ma non faccio chemio”. Le cinema c’est fini.