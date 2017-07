0 CONDIVISI Condividi Tweet

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon saranno insieme in una nuova serie tv. Per l’ex star di Friends sarà il ritorno sul piccolo schermo a più di dieci anni dalla fine della sit-com che l’ha consacrata.

Come reso noto da The Hollywood Reporter, le due attrici saranno protagoniste di uno show ancora senza titolo. Il progetto racconterà il mondo dei morning shows (i talk mattutini statunitensi) e il panorama dei media di New York, dove sarà ambientato.

La serie, che verrà lanciata sul mercato nelle prossime settimane, fa già gola a premium cable come HBO e servizi streaming come Netflix. Il progetto è basato su un’idea originale di Michael Ellenberg, ex capo della sezione drama di HBO. Ellenberg è stato tra i produttori esecutivi di The Leftovers – Svaniti nel nulla, Prometheus e Robin Hood di Ridley Scott.

La sceneggiatura sarà scritta da Jay Carson (House of Cards), che farà anche da executive con Steve Kloves (lo sceneggiatore di Wonder Boys, I favolosi Baker e della saga di Harry Potter). Alla produzione collaboreranno anche Aniston e Witherspoon.

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon insieme in tv

Reese, intervenuta recentemente a gamba tesa sul sessismo di Hollywood, è rimasta amica di Jennifer dai tempi di Frieds. Nella serie di David Crane e Marta Kauffman, Witherspoon era apparsa come guest in due episodi della sesta stagione: era Jill Green, la sorella di Rachel. Dopo la candidatura all’Oscar per Wild, ha scelto la tv per indagare i coni d’ombra della famiglia americana: protagonista della miniserie Big Little Lies, ha ottenuto una nomination agli Emmy per il ruolo di Madeline Mackenzie.

Aniston non è da meno. Nei dieci anni di Friends, ha conquistato un Emmy e cinque candidature. Nomination strappata anche come guest per la sua travolgente apparizione nel terzo episodio della terza stagione di 30 Rock.