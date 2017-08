245 CONDIVISI Condividi Tweet

Jerry Lewis e Telethon, una storia durata 45 anni tra solidarietà, passione e polemiche. Il re della commedia, morto a 91 anni a Los Angeles e grande innovatore nell’arte della risata, fu il primo artefice della leggendaria maratona televisiva (21 ore e mezzo di diretta) che ogni anno andava in onda in diretta da Las Vegas.

Negli anni Sessanta l’Associazione contro la Distrofia Muscolare cercava una celebrità che la aiutasse a raccogliere fondi per la ricerca. In quel periodo la carriera del comico di Newark era in fase di stallo. Così colse al volo l’occasione per rilanciarsi agli occhi del pubblico americano.

Dal 1966 (quando raccolse circa un milione di dollari) al 2007, quando il fundraising arrivò a toccare i 64 milioni, Telethon America ha ricavato un totale di due miliardi di dollari. Tutte le stazioni televisive e radiofoniche degli Usa trasmettevano all’unisono il programma, creando quella che venne definita la “Rete dell’amore”. Nel fine settimana del Labor Day (il primo lunedì di settembre), Lewis si comportava da buon padrone di casa invitando i telespettatori a donare. Cantava, scherzava, raccontava barzellette. Raccoglieva la speranza, la paura e il coraggio di chi lotta contro le malattie genetiche.

Il “picchiatello” accoglieva una a una schiere di celebrità. Sul suo palco sono passati tutti, da Woody Allen a Robert De Niro, da Richard Burton a Robin Williams. Da Doris Day a Jack Lemmon, da Paul Newman a Gregory Peck, fino al cast di Friends e a un Sammy Davis stravolto dal cancro.

Jerry Lewis e Telethon, tra solidarietà e polemiche

Negli anni la maratona condotta da Lewis è stata spesso criticata, anche da numerose persone colpite da distrofia muscolare. Molti ex ragazzi disabili di Telethon hanno sollevato dubbi sull’onestà di Lewis. Hanno detto di essersi sentiti trattati come “vittime patetiche” e di essere stati presentati come delle “mezze persone”. Il comico ha risposto accusando i detrattori di essere “una minoranza che confonde la compassione con la pietà”.

Jerry Lewis e Telethon, tanti momenti epici di tv

Lewis venne licenziato dal suo ruolo di presentatore nel 2011. Direttamente dalla MDA, che ha preferito cambiare modo di operare. Ma l’immagine di Lewis che, stremato, si asciuga il sudore dalla fronte con l’asciugamano stretto intorno al collo resterà per sempre nel cuore degli americani. Come la mitica reunion con Dean Martin nel 1976. I due si erano lasciati in malo modo vent’anni prima. Frank Sinatra, fresco dalla sua performance con Never Gonna Fall in Love Again, sorprende Lewis portandogli sul palco Dean, lo storico ex partner. Sigaretta tra le dita, Martin abbraccia Lewis in lacrime. Nel 2002, USA Today l’ha definito “uno dei più grandi momenti nella storia della televisione”.