Jerry Lewis ricoverato in ospedale a Las Vegas. L’attore e regista americano ha subito un’infezione del tratto urinario, che l’ha costretto al ricovero immediato. Come reso noto dalla sua agente Candi Cazau all’agenzia Reuters, Jewis è stato ricoverato nella serata di venerdì. I medici hanno deciso di tenerlo in osservazione per l’intero weekend. “Gli antibiotici che gli hanno somministrato stanno facendo effetto e ora si sente già meglio”, ha spiegato Cazau.

Il clown e nipote picchiatello indimenticato da generazioni di spettatori oggi ha 91 anni. Nonostante l’età, uno dei più grandi innovatori del linguaggio cinematografico è ancora instancabile. “Pensava di essere di essere dimesso dall’ospedale domenica o lunedì perché era già in gran forma”, ha rivelato l’agente. Nell’ultimo periodo, Lewis ha affrontato di tutto: due infarti, un’infiammazione polmonare e un mal di schiena cronico. Eppure è ancora lì, pronto a sperimentare le risorse del comico e a mettere alla berlina il mondo del cinema con i suoi gag.

Alla fine del mese, Lewis volerà in Canada per iniziare le riprese di un nuovo film, di cui sarà protagonista. I dettagli sul progetto sono ancora top secret. Anche se la novantina è ormai superata, Jerry aveva commosso tutti tre anni fa con Max Rose. Presentato Fuori concorso al Festival di Cannes 2013, il film lo vedeva nei panni di un pianista che scopre una terribile verità sul suo matrimonio, pochi giorni prima della morte della moglie.

Nel 2013 era stato intervistato da Ron Frank e Mevlut Akkaya per When Comedy Went to School, il documentario sul perché ci siano così tanti comici ebrei. La sua ultima apparizione al cinema risale invece al 2016. Con Nicolas Cage ed Elijah Wood, ha avuto una piccola parte nel thriller poliziesco I corrotti: interpretava il padre di Stone (Cage).