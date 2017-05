50 CONDIVISI Condividi Tweet

Una sfida difficile accettata con entusiasmo: Jessica Chastain sarà Ingrid Bergman nel film Seducing Ingrid Bergman. Come reso noto da Deadline, l’attrice – due volte candidata all’Oscar e in giuria al Festival di Cannes – interpreterà e produrrà il progetto con YRF Entertainment e la sua Freckle Films. Il biopic è basato sul romanzo scritto nel 2012 da Chris Greenhalgh. Il racconto coglie un momento particolare nella vita della star di Casablanca.

Sceneggiato da Arash Amel (Grace di Monaco), il film ricostruisce la love story tra una delle più grandi attrici della storia del cinema e il fotografo Robert Capa. Subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la diva e il fotoreporter ebbero una passionale storia d’amore a Parigi. Lei era colta e raffinata, triste e gioiosa, coraggiosa e bellissima. Lui era il simbolo di una generazione di giornalisti e fotografi.

Jessica Chastain sarà Ingrid Bergman

La loro relazione durò poco. Nel dicembre del 1945, Capa la seguì a Hollywood. Con Alfred Hitchcock lavorò come fotografo di scena per Notorious – L’amante perduta. Nell’estate del 1946, Capa lasciò gli Stati Uniti per volare in Turchia. Quel viaggio segnò la fine del loro amore. La sua passione per la fotografia gli costò la vita nel 1954, durante la guerra d’Indocina. Salito su un terrapieno per fotografare una colonna dell’esercito in avanzamento, Capa posò il piede su una mina che finì per ucciderlo.

Dopo Woman Walks Ahead, film di Susanna White in cui Jessica Chastain sarà Catherine Weldon, si prevede un altro ruolo impegnativo per l’attrice. “Sono entusiasta di lavorare con YRF Entertainment e Arash Amel a Seducing Ingrid Bergman”, ha dichiarato la star di Zero Dark Thirty e Miss Sloane, prossimamente in Molly’s Game di Aaron Sorkin. “È una vicenda affascinante su una storia d’amore profondamente commovente tra due persone eccezionali”.

