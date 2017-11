55 CONDIVISI Condividi Tweet

Jim Carrey racconta la depressione e la battaglia che ha condotto per uscirne. L’attore, in occasione dell’uscita su Netflix del documentario Jim e Andy, ha spiegato a iNews che oggi sta bene ed è felice. “A questo punto non ho più la depressione”, ha rivelato.

“Ne ho sofferto per anni, ma ora quando la pioggia arriva non rimane troppo a lungo. Non affogo più, non resta dentro di me così tanto”, le sue parole.

Carrey, che ha compiuto 55 anni lo scorso 17 gennaio, aveva reso pubblica la sua malattia per la prima volta con un’intervista rilasciata a CBS News. Come tutti i veri clown, aveva tenuto nascosto il suo lato oscuro dietro l’esilarante faccia di gomma. Jim e Andy, presentato con successo alla Mostra di Venezia, ricostruisce proprio una delle sue ossessioni più frequenti: spingersi oltre i propri limiti.

Nel 1999, l’attore interpretò il ruolo del suo idolo, il comico Andy Kaufman, in Man on the Moon di Milos Forman. Ne risultò una produzione a dir poco estrema ed insolita: Carrey “divenne” Andy e, alternativamente, Tony Clifton, lo sgradevole crooner, alter ego di Kaufman. Il materiale registrato dietro le quinte è rimasto nascosto per vent’anni e ora è diventato il film diretto da Chris Smith.

Uscire dal personaggio fu un’impresa difficile, che gli costò un periodo completamente fuori controllo. Quando, nel dicembre del 2000, finì anche la relazione con Renée Zellweger, fu costretto a rimandare per un anno tutti i suoi impegni. Le sue medicine furono l’umorismo e la forza di volontà.

Jim, adesso, non si preoccupa più della sua carriera. È sereno ma non completamente in pace. “Sono libero dal business”, ha detto. “Non mi interessa cosa penserà la gente dopo la mia morte. Voglio essere ricordato come un buon profumo, una freschezza rimasta indietro. Ora mi stanno succedendo tante cose belle, ma ho ancora i miei momenti oscuri”.