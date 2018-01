183 CONDIVISI Condividi Tweet

A sedici anni dalla sua uscita, Jim Caviezel conferma La passione di Cristo 2, il sequel del film di Mel Gibson. Un progetto annunciato già in passato, quando Randall Wallace (autore dello script di Braveheart) aveva dichiarato di essere al lavoro su una sceneggiatura sulla resurrezione di Gesù.

A vestire i panni di Cristo sarà ancora l’attore statunitense, che a breve sarà alle prese con un altro kolossal fondamentalista cattolico. Il divo sarà infatti San Luca nel progetto Paul, Apostle of Christ di Andrew Hyatt, nel quale il ruolo del temibile San Paolo è stato affidato a James Faulkner.

Il nuovo The Passion “non sarà La Passione di Cristo 2, si chiamerà La Resurrezione”, aveva detto Mel Gibson annunciando il sequel per la prima volta nel 2016. La passione di Cristo, uscito nel 2004, rimane per molti un grande film fuori di testa, per altri un pericolosissimo manifesto integralista. Uscito nel 2004, incassò 612 milioni di dollari in tutto il mondo. Con 370 milioni al box office statunitense, resta il film vietato ai minori di maggior successo di sempre sul mercato nordamericano.

Jim Caviezel conferma La passione di Cristo 2

“Non vi dirò nulla su quello che sta succedendo a tal proposito”, ha confessato Caviezel a USA Today. “Ma posso rivelare che il film si farà, sconvolgerà il pubblico e sarà il più grande film della storia del cinema”.

L’attore non ha voluto annunciare la data d’inizio delle riprese, ma ha confermato che Mel Gibson ha già individuato un periodo durante il quale battere i primi ciak. “Anche Braveheart e La Passione hanno richiesto molto tempo prima di essere realizzati”, ha detto. “Sarà lo stesso per questo nuovo film. Mel alla fine ci è riuscito. Il film si farà”. Si attendono ulteriori conferme da parte del regista o dei produttori coinvolti nel progetto.