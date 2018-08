12 CONDIVISI Condividi Tweet

Jimmy Bennett è il giovane attore che ha denunciato Asia Argento per averlo molestato quando lui aveva 17 anni. Come riportato dal New York Times, l’attrice, tra le più importanti attiviste del movimento #MeToo, avrebbe pagato 380 mila euro per fermare l’azione legale che Bennett, oggi 22enne, voleva intentare nei suoi confronti. Un caso che fa discutere, conoscendo la storia personale di Jimmy. Argento lo aveva diretto nel suo secondo film da regista, Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, tratto dal romanzo di J.T. Leroy.

Bennett, nato a Seal Beach in California nel 1996, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da giovanissimo, prendendo parte a più di 30 spot pubblicitari. Lo chiamavano Jimmy “buona la prima” perché difficilmente sbagliava una battuta. Al cinema ha debuttato nella commedia L’asilo dei papà con Eddie Murphy. Poi sono arrivate altre parti da baby-attore in Hostage, Poseidon, Orphan, Il mistero della pietra magica e Un’impresa da Dio. I suoi primi ruoli “adulti” sono stati quello del capitano Kirk bambino nello Star Trek di J.J. Abrams e quello del teenager dotato di superpoteri JJ Powell nella serie tv No Ordinary Family.

Con la crescita e l’età che avanza, si è ritrovato solo, senza soldi, in causa con la madre e senza più il supporto dei suoi mentori come Bruce Willis e Harrison Ford. Bennett, infatti, ha accusato la mamma e il patrigno di averlo ridotto sul lastrico buttandolo fuori di casa e sottraendogli 1,5 milioni di dollari. Da allora si è dedicato alla musica, come dimostrano i video postati sul suo canale YouTube ufficiale. Jimmy vive ancora con i genitori e la sorella Amanda a Huntington Beach, dove la nuova famiglia del padre gestisce un ristorante.

Secondo la ricostruzione del New York Times, l’attore avrebbe avuto un rapporto con Argento in un albergo della California nel 2013. “Il mio figlio perduto”: così l’attrice lo aveva ribattezzato. Lui uscì da quella stanza “confuso, mortificato e disgustato”, ha dichiarato il suo avvocato Gordon K. Sattro. Il giornale ha riferito di aver ricevuto documenti giudiziari che includono anche un selfie dei due a letto. Un episodio che finì per danneggiare la sua carriera di giovane star in ascesa. Intanto, cominciano ad emergere foto inquietanti del set di Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, mentre Sky è pronta ad allontanare Asia dal tavolo dei giudici di X-Factor.