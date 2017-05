0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalle pagine di Variety, Jodie Foster ricorda Jonathan Demme. L’attrice, memorabile interprete della recluta Clarice Starling nel capolavoro Il silenzio degli innocenti, ha voluto onorare la memoria del regista, scomparso lo scorso 26 aprile all’età di 73 anni a causa di un cancro all’esofago di cui soffriva da tempo. “Jonathan era il cheerleader di tutti, era come un nonno imbarazzante alla partita di una squadra di pulcini: dopo qualsiasi risultato, ti avrebbe abbracciato così stretto e avrebbe fatto un piccolo balletto per te”, ha scritto la Foster.

Per Jonathan, ha spiegato l’attrice, l’arte era un modo per trasformarsi e trovare il proprio posto nel mondo: “Vedeva se stesso nei personaggi che erano stati esclusi, marginalizzati, sottorappresentati. La piccola donna, la schiava in pena, il gay alle prese con l’AIDS… La sua macchina da presa combatteva per essere ascoltata con dignità e ad ogni scopo”. Per ogni suo film, racconta la star, accoglieva il cast e la troupe come una grande famiglia. Faceva recitare in piccoli ruoli qualsiasi persona presente sul set, dall’operatore all’amico che era venuto a trovarlo da fuori città.

Demme amava alla follia sua moglie Joanne e i suoi figli. “Quando parlava di loro era come vedere qualcuno che racconta la storia di com’è stato inventato il fuoco”, ha scritto la Foster. Il suo discorso di ringraziamento agli Oscar 1992 rimarrà sempre nella sua memoria: “Fu interminabile perché non poteva lasciare fuori nessuna persona al mondo”. Nel backstage ci furono lacrime, risate e abbracci, “era come aver vinto la lotteria con tutta la tua famiglia”. “Tutte le strade portavano all’amore”, ha concluso l’attrice. “Era la sua missione e non poteva essere circoscritta a obiettivi di poco conto. Jonathan lottava per obiettivi più alti: Pace, Amore, Giustizia e… Allegria”.