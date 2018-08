1 CONDIVISI Condividi Tweet

John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo insieme a 40 anni da Grease. È successo in occasione del compleanno del musical cult, che si è celebrato durante una serata di gala a Beverly Hills. È stata l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences’ a festeggiare l’anniversario del film di Randal Kleiser, presente alla cerimonia con Sandy, Danny, Didi Conn (Frenchy) e Barry Pearl (Doody). Sorridenti e affiatati, oggi come allora, Travolta e Newton-John, 63 e 69 anni, sono apparsi in ottima forma. I due si sono prestati anche a qualche passo di danza tratto dalle leggendarie coreografie sulle note di You’re the One That I Want e Summer Nights.

Grease, John Travolta e Olivia Newton-John insieme

Grease, uno dei musical più celebri di tutti i tempi, usciva esattamente 40 anni fa. Era il 16 giugno 1978 quando arrivava nelle sale americane (in quelle italiane il 30 agosto). Oltre che il musical di maggior successo nella storia del cinema, il film consacrò le sue due star, che divennero veri e propri idoli di un’intera generazione. “Per chi è stato giovane negli anni ’70, e sono sicuro che molti di voi lo sono stati, se ricordate la copertina del disco con Olivia con quella camicia e quei grandi occhi blu che ti guardano, be’ ogni ragazzo, ogni uomo ha sognato: ‘Oh, mi piacerebbe che quella ragazza fosse la mia fidanzata’”, ha detto Travolta al pubblico.

Grease, musical festeggia 40 anni

“Non ero davvero sicura di voler fare il film – ha rivelato Newton-John, reduce da una dura lotta contro il cancro – perché avevo fatto un film prima in Inghilterra, che era un musical (Together di Val Guest, ndr), e non aveva funzionato, quindi ero molto spaventata da questa parte. Poi mandarono John a incontrarmi e chi poteva dire di no? Vedo questo ragazzo meraviglioso camminare sul vialetto d’accesso verso casa, questi occhi azzurri luminosi, ed era così dolce. Appena mi ha parlato, il suo sorriso mi fece sciogliere”. Ecco due video della reunion, pubblicati su Twitter e Instagram da Variety e Getty Entertainment.

Watch John Travolta and Olivia Newton-John teach Variety’s @marcmalkin a dance move from ‘You’re the One That I Want’ #Grease https://t.co/F1OGKRbJCS pic.twitter.com/aPNR7e9ixv — Variety (@Variety) 16 agosto 2018