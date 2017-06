0 CONDIVISI Condividi Tweet

Johnny Depp scherza su Trump al Festival di Glastonbury. Arrivato ad uno dei più famosi eventi musicali d’Europa, l’attore ha presentato al Cineramageddon – un drive-in all’interno dell’area festival – il suo film The Libertine. Nel biopic di Laurence Dunmore, Depp interpretava il Conte di Rochester. Un poeta fosco e spregiudicato del XVII secolo, che con la sua satira colpiva al cuore la famiglia reale inglese.

Ironia acida e sopra le righe che il divo ha voluto cavalcare anche in quest’occasione. Nell’introdurre il film, l’attore ha espresso senza mezzi termini la propria avversione per il presidente americano Donald Trump. Non solo. Depp, reduce dal successo di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, ha scherzato sulla possibilità di assassinarlo.

“Trump ha bisogno di aiuto. Possiamo portarlo qui?”, ha dichiarato tra il serio e il faceto. “Ci sono molti luoghi oscuri in cui potrebbe andare. Un sacco di Dr. Martens [per prenderlo a calci, ndr]”, ha poi aggiunto. “Non sto insinuando niente. A proposito, questo finirà sulla stampa e sarà orribile, ma quando è stata l’ultima volta che un attore ha assassinato un presidente?”.

Johnny Depp scherza su Trump (più o meno)

Immediatamente sono scattati urla, schiamazzi e applausi da parte del pubblico presente. “Voglio chiarire, non sono un attore, io mento per vivere, ma non accade da un po’… e forse è arrivato il momento”, ha poi specificato. Il riferimento è a quanto accaduto il 15 aprile del 1865. Il venerdì santo di quell’anno, l’attore con simpatie sudiste John Wilkes Booth assassinò il presidente repubblicano Abraham Lincoln. Magari Depp spera di non fare la stessa fine del suo collega: Booth morì all’età di 26 anni sul portico di una cascina, colpito a morte da un colpo di pistola. Non proprio i prati freak chic della Worthy Farm di Pilton, nel Somerset. Il video della serata è disponibile su New Musical Express.

Johnny Depp at Glastonbury: "When was the last time an actor shot a president?" pic.twitter.com/DqWzDBEOrc — 📻 Colin Paterson 📺 (@ColinGPaterson) 22 giugno 2017