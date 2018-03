4 CONDIVISI Condividi Tweet

Judy Garland molestata dai nani di Il mago di Oz: lo rivela l’autobiografia postuma dell’ex marito dell’interprete di Dorothy Gale. Sidney Luft, sposato con la star di Hollywood dal 1952 al 1965, prima di morire ha scritto un libro autobiografico che verrà pubblicato a settembre. Gli eredi del produttore, scomparso nel 2005 all’età di 89 anni, hanno deciso di pubblicare le sue memorie sull’onda di movimenti in difesa delle donne violate come #MeToo e Time’s Up. Il memoir “Judy and I: My Life with Judy Garland” racconterà proprio quello che è accaduto sul set del grande classico della storia del cinema. All’epoca delle riprese, avvenute tra il 13 ottobre 1938 e il 16 marzo 1939, Garland aveva appena 17 anni.

Judy Garland molestata dai nani di Il mago di Oz

Gli attori che interpretavano i Munchkin, ha scritto Luft, molestarono ripetutamente Judy. “Le hanno reso la vita sul set un inferno, mettendo le mani sotto il suo vestito”, la ricostruzione del produttore riportata dal magazine People. “Erano uomini di oltre 40 anni. Pensavano di poter fare tutto solo perché erano piccoli”. Questa rivelazione conferma quanto aveva già ammesso Judy Garland in un’intervista rilasciata nel 1967, due anni prima della sua morte, avvenuta nel 1969 all’età di 47 anni. “Erano degli ubriaconi. Li avevano messi tutti nello stesso hotel, ogni sera si distruggevano e la polizia doveva raccoglierli coi retini da farfalle. Uno di loro, che aveva circa 40 anni, mi chiese anche di uscire”, disse l’attrice.

Il mago di Oz: film maledetto?

Anche il produttore Mervyn LeRoy aveva confermato la versione della diva. “I nani facevano le orge in hotel, e dovevamo avere la polizia a ogni piano”, aveva confessato. Gli attori che interpretavano i Munchkin erano Charlie Becker, Meinhardt Raabe, Jakob “Jackie” Gerlich, Jerry Maren, Harry Doll Earles, Billy Curtis, Harry Monty e Mickey Carroll. “Judy and I: My Life with Judy Garland” sarà pubblicato da Chicago Review Press ed è già disponibile su Amazon. Questi retroscena arrivano proprio nei giorni in cui sono state diffuse le prime immagini di Renée Zellweger nei panni di Judy Garland per il biopic Judy.