Il video arriva dal Festival di Toronto ed è diventato subito virale sul web: Julia Roberts abbraccia un fan venuto da molto lontano appositamente per vederla. È successo tutto in occasione della kermesse canadese, dove l’attrice è ospite in questi giorni. Nel corso dell’intervista per la presentazione del suo nuovo film, alla Roberts è stato riferito che tra il pubblico era presente un ragazzo che ha preso un volo dall’Indonesia con destinazione Canada pur di vederla dal vivo.

Julia Roberts abbraccia un fan: il toccante video

Meravigliata per tanta dedizione, la star di Pretty Woman ha esclamato: “Che bella persona che sei!”. Così si è avventurata in platea, ha scovato il giovane (di professione travel blogger) e l’ha abbracciato con grande entusiasmo. Non solo: Julia ha invitato il ragazzo a salire sul palco con lei. Lui, emozionatissimo, è stato accolto da molti applausi e ha realizzato il suo sogno di scattare una foto con la sua attrice del cuore. Il video, postato su Twitter dall’account ufficiale del Festival di Toronto, ha fatto immediatamente il pieno di like e condivisioni.

Julia Roberts, Toronto con cuore e dolcezza

L’attrice era a Toronto per presentare Ben Is Back, dramma familiare di Peter Hedges. Roberts interpreta Holly, la madre del giovane Ben (Lucas Hedges). Il ragazzo si è appena disintossicato quando torna a casa dall’ignara famiglia in tempo per la vigilia di Natale. Holly, amorevole ma sfinita a causa dei comportamenti del figlio, dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per tenere Ben lontano dal pericolo. Le 24 ore che precedono il 25 dicembre potrebbero cambiare per sempre il corso delle loro vite. In uscita negli Stati Uniti il prossimo 7 dicembre, Ben Is Back arriverà nelle sale italiane dal 20 dicembre. Roberts, inoltre, sarà anche protagonista della serie tv Homecoming, in arrivo su Amazon Prime Video il 2 novembre.

When Julia Roberts realized a fan flew from Indonesia to see her, she went out into the audience, gave him a hug and a photo-op he'll never forget because, again, Julia Roberts is a damn treasure. 📸 #TIFF18 pic.twitter.com/7EUBF9l1tk — TIFF (@TIFF_NET) 10 settembre 2018