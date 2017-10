72 CONDIVISI Condividi Tweet

Ospite del Late Show, Julia Roberts ripercorre la sua carriera con James Corden. Nel consueto sketch “This Is Your Career”, l’attrice si è messa in gioco con grande ironia per far rivivere buona parte dei personaggi interpretati in più di trent’anni a Hollywood.

Il risultato è a dir poco esilarante. La diva, 50 anni il prossimo 28 ottobre, è riuscita nell’impresa di sintetizzare in sette minuti 27 dei suoi sessanta film. Puntando ovviamente sui suoi titoli più iconici.

Il sorriso è rimasto sempre lo stesso, così come la voglia di non prendersi troppo sul serio. Si parte con la stella del cinema Anna Scott di Notting Hill e si passa subito all’insegnante idealista e testarda di Mona Lisa Smile. Da L’amore all’improvviso – Larry Crowne ci si catapulta alla cavallerizza Maggie Carpenter di Se scappi ti sposo. Per la Shelby di Fiori d’acciaio, Julia si fona i capelli e si mette in vestaglia; attraversa La guerra di Charlie Wilson, Mystic Pizza e I perfetti innamorati per arrivare davanti a una mega-porzione di spaghetti in Mangia prega ama.

Ci scappa quasi il bacio con James quando rimette in scena la Anna di Closer, prima di riproporre il ruolo più celebre di tutti: la Vivian di Pretty Woman. Vestita di tutto punto, entra nel negozio in Rodeo Drive che l’aveva messa alla porta, dove trova la commessa Corden. “Sono venuta qui ieri, si ricorda di me?”, esordisce mentre in sottofondo ascoltiamo la hit di Roy Orbison.

“Guadagnate ancora su commissione? Un grosso sbaglio. Enorme. Vado: ho altro shopping da fare!”, sentenzia prima di sintetizzare in un secondo Appuntamento con l’amore e Mother’s Day. C’è ancora tempo per vedere Corden trasformato in un’improbabile Susan Sarandon di Nemiche amiche e Julia promuovere Wonder, il suo nuovo film (al cinema dal 28 dicembre: ecco il trailer). Al fantastico ci arriva con Biancaneve, la ricercatrice Rachel di Linea mortale e la scintillante Trilli di Hook – Capitan Uncino.

E ancora La tela di Carlotta, Erin Brockovich, Il rapporto Pelican, A letto con il nemico, Mary Reilly. James prende un caffè e mette in braccio due gemelli per somigliare al Clooney di Ocean’s 11 e 12. Il gran finale è però affidato a Il matrimonio del mio migliore amico: Roberts e Corden cantano I Say a Little Prayer (For You) ed è subito cult.