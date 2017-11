0 CONDIVISI Condividi Tweet

Julianna Margulies accusa Steven Seagal. La star di The Good Wife e storica infermiera Hathaway di E.R. ha rivelato uno spiacevole episodio del passato al programma radio Just Jenny Show. L’attrice si è unita alla lista di donne che hanno denunciato il produttore Harvey Weinstein. Ma in più, ha raccontato per la prima volta la sua disavventura con il collega, cintura nera di Aikido e icona del cinema action.

Margulies ha affermato che Weinstein e Seagal hanno cercato di molestarla agli inizi della sua carriera. Il periodo è tra la fine degli anni Ottanta e la metà dei Novanta. Julianna ha spiegato di essere stata portata nelle rispettive camere d’albergo dalle assistenti donne dei due, apparentemente per motivi di lavoro.

“Queste donne mi avevano portato nella tana del leone”, ha detto. L’incontro con Weinstein risale al 1996, quando Margulies stava girando la terza stagione del medical drama che l’ha lanciata. L’attrice ha precisato di aver accettato un incontro con il produttore della Miramax in una stanza di hotel solo su garanzia (da parte della collaboratrice del producer) che non sarebbe stata sola con lui.

“Weinstein aprì la porta in accappatoio. Potevo vedere dietro di lui candele e una tavola apparecchiata per due”, ha raccontato Julianna. “Mi girai e vidi l’assistente che alzava le spalle, come per dire ‘Che ci posso fare?’. Lui mi guardò furioso e disse: ‘Volevo solo dire buon provino’. E sbatté forte la porta”. Margulies, come prevedibile, non ottenne quella parte. Il film era Il paziente inglese, che vinse 9 Oscar nel 1997.

Ben più grave quello che le accadde con Steven Seagal. In questo caso, Margulies era ancora più giovane: era il 1987 e aveva 23 anni. La sua carriera non era ancora cominciata. La casting director di Seagal, pronto all’esordio con quello che si rivelò un grande successo, Nico, le disse di raggiungerlo nel suo hotel.

I due avrebbero dovuto parlare di un’eventuale parte nel film. “Quando entrai era da solo e aveva una vera e propria pistola in mano. Non avevo mai visto un’arma da fuoco, uscii dalla stanza velocemente. Non fui violentata, non mi fece del male ma non so come sono uscita da quella camera. In un certo senso sono bastati i miei urli a farmi scappare”.