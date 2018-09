1 CONDIVISI Condividi Tweet

Jungle Cruise è il nuovo film Disney che punta a bissare il successo di Jumanji – Benvenuti nella giungla. Una travolgente avventura per famiglie che vede protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, coppia che nelle intenzioni degli sceneggiatori (J.D. Payne e Patrick McKay) possiede la stessa chimica di Humphrey Bogart e Katharine Hepburn in La regina d’Africa. Ambientato negli anni Trenta, durante il periodo della Grande depressione, il film racconta la storia di Frank (Johnson), il capitano di una nave che accetta una pericolosa missione: accompagnare la scienziata Lily (Blunt) e il fratello (Jack Whitehall) alla ricerca di un albero misterioso che si dice abbia potenti poteri curativi.

Jungle Cruise, film Disney conclude le riprese

Lo strana trio incontrerà lungo il percorso animali esotici, creature particolari e soprattutto una spedizione tedesca in cerca dello stesso bottino. Diretto dallo spagnolo Jaume Collet-Serra (celebre soprattutto per gli action thriller con Liam Neeson: Unknown – Senza identità, Non-Stop, Run All Night – Una notte per sopravvivere, L’uomo sul treno), Jungle Cruise è basato su una delle attrazioni più visitate di Disneyland. Le riprese si sono concluse da poco e l’atmosfera sul set appare distesa e rilassata, come dimostrano le foto postate da The Rock sui social.

Jungle Cruise, The Rock saluta cast e troupe

“È una sensazione dolce-amara vedere qualcosa di così unico e speciale giungere al termine – ha scritto l’ex wrestler su Instagram – ma io e la mia unica e sola virtuosa, Emily Blunt, diciamo con orgoglio che questa è la conclusione ufficiale del nostro epico Jungle Cruise della Disney. Dal profondo delle mie ossa, ringrazio tutti coloro che hanno investito il loro tempo e il loro talento per trasformare questo film in un sogno che diventa realtà.

“L’avventura di Jungle Cruise è stata un’orgogliosa creazione Disney e presto avrà un grande impatto sulle nuove generazioni, portando pura gioia e divertimento alle famiglie di tutto il mondo. Speriamo di portare a termine questa missione e rendere orgoglioso il suo spirito. Fino ad allora, brindo con un bicchiere di eccellente tequila alla mia signora, Emily alias “Pantaloni”, e a tutta la troupe, ai nostri fantastici filmmaker e alla famiglia Disney. Un brindisi all’avventura di una vita”.