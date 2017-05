957 CONDIVISI Condividi Tweet

Kasia Smutniak ha vinto il Premio Leonia per l’Audacia 2017, assegnato ogni anno dall’azienda vitivinicola toscana Frescobaldi a persone che si sono distinte per le loro imprese “impossibili”. L’attrice, 37 anni, non ha avuto paura di lanciarsi in una missione straordinaria: in memoria del compagno scomparso, Pietro Taricone, ha fondato una onlus che sviluppa e sostiene progetti mirati a offrire educazione all’infanzia disagiata e costruito una scuola che ospiterà 180 bambini e quattro insegnanti nella regione del Mustang alle pendici dell’Himalaya, in Nepal.

Un sogno condiviso a lungo con Pietro, morto tragicamente nel 2010. Dopo il terremoto che ha devastato il Paese nel 2015, la scuola – inaugurata nel 2016 – è stata dotata di un sistema antisismico all’avanguardia e ha sistemi di riscaldamento ad energia solare. Lo scopo dell’Associazione è incentivare un sistema educativo che consenta agli abitanti della zona di creare una nuova generazione, preparata a confrontarsi con la modernità pur restando sensibile alla propria eredità storica e culturale.

Kasia Smutniak, cuore guerriero in Nepal

“Qua ho il mio lavoro, che mi pace tantissimo, però è fatto di cose futili, i mondi che costruisco sono finti. Poi c’è la mia vita che è vera, poi ci sono io che mi sento vera quando sono là. Nessuno ha la minima idea di chi sia, non devo dimostrare nulla. Sono semplicemente Kasia”, aveva raccontato a Io Donna l’attrice, che in Nepal ha portato anche Sophie, la primogenita avuta da Pietro. “Sono molto onorata di ricevere questo premio, che raccolgo a nome di tutti coloro che hanno collaborato con me alla realizzazione della Ghami School”, ha detto la star di Moglie e marito ritirando il riconoscimento. “Questo progetto e l’associazione Pietro Taricone Onlus nascono dalla convinzione che proteggere la cultura di un popolo sia importante quanto sfamarlo. Da qui la necessità di mettere i bambini di queste terre, tanto affascinanti quanto difficili, nelle condizioni di confrontarsi con il resto del mondo e allo stesso tempo, dare la possibilità al resto del mondo di conoscere una cultura millenaria da cui tanto c’è da imparare”.