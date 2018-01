19 CONDIVISI Condividi Tweet

Nell’ambito della promozione del nuovo film di Ligabue ‘Made in Italy’, che la vede protagonista al fianco di Stefano Accorsi, è venuta fuori una solenne dichiarazione di Kasia Smutniak contro Photoshop e a favore della vera bellezza.

Kasia Smutniak contro Photoshop: la diva di Made in Italy si racconta

Intercettata da Rolling Stone (rivista di cui, di recente, Selvaggia Lucarelli è la direttrice web) la bella interprete di Perfetti Sconosciuti ha raccontanto di sé, svelando lati della sua personalità che non tutti conoscono e abbandonandosi ad emozioni, ricordi e riflessioni sul suo essere attrice, mamma e donna.

Alle domande sul concetto di bellezza estetica, prima della frecciatina di Kasia Smutniak contro Photoshop e ai fotografi che ne fanno abuso, ha esordito così:

“Oggi mi sento meglio di dieci anni fa, ogni ruga me la sono guadagnata e me la tengo stretta. C’è scritta una frase della Magnani su un muro della stazione centrale: “Lasciatemi tutte le rughe, c’ho messo una vita a farmele venire!”. Ecco. Io le mie me le sono guadagnate.” Il momento in cui si è sentita ‘più bella’ in assoluto è stato: “Quando ho visto la mia immagine riflessa negli occhi dell’uomo che mi ama.”

Dato il suo lavoro, tuttavia, la sua immagine viene spesso ‘usata’, stravolta e resa in forme che lei stessa stenta a riconoscere: “A volte per un’intervista faccio delle foto, le vedo e magari ci sono foto che mi piacciono pure. Solo che poi vanno in post-produzione e vengono stravolte, mi fanno liscia come una bambola.”

E lei, chiaramente, non approva: “Ci combatto costantemente. Il paradosso è che ogni volta che faccio delle foto, pretendo che ci sia la mia approvazione, e non perché ho paura di essere venuta male, ma di non somigliarmi. Oggi si usa così, troppi ritocchi e pure fatti male, modifiche che io non chiedo. Non voglio vedere la mia immagine stravolta e innaturale.”

La scena più emozionante del film con Ligabue

Tornando ad argomenti più intimi ed emotivi, invece, l’attrice parla di una scena molto difficile che si è trovata a girare con Ligabue ed Accorsi: “Quella in cui sono sull’altalena con una ragazza indiana che racconta di aver perso un bimbo al sesto mese. Quando ho avuto il copione, quella scena l’ho letta una sola volta, non l’ho mai voluta provare. L’ho solo imparata a memoria e mi sono detta: questa emozione me la tengo, poi vediamo che succede sul set.”

E, in effetti, le cose si sono fatte complicate durante le riprese: “Quando l’abbiamo girata non riuscivo a finirla. Ero sopraffatta dall’emozione. Luciano è stato molto carino, mi ha aspettata […] Io faccio un lavoro particolare, in cui le emozioni devi tenerle a bada, e in questa scena non riuscivo a dominarle.”

Infine, una domanda sull’assenza di Taricone nella sua vita. C’è un momento in cui le manca di più? “È impossibile isolare un momento. Pietro mi è mancato e mi manca in mille momenti della vita.”