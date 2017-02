155 CONDIVISI Condividi Tweet

Ne sono passati di anni da quando Morpheus/Laurence Fishburn gli faceva scegliere tra la pillola rossa o pillola blu in Matrix (1999): mercoledì 8 febbraio 2017 abbiamo visto un bellissimo Keanu Reeves a Sanremo, sorriso aperto, racconti d’infanzia e basso tra le mani. La sua performance ha fatto impazzire tutti:

L’intervista e l’esibizione di Keanu Reeves a Sanremo

Anche la De Filippi l’ha guardato ammirata, compiacendosi dei bei toni utilizzati dall’attore durante l’intervista e della sua compostezza, ma anche cordialità e allegria. Eppure, si sa, la vita del protagonista di Matrix è stata tutt’altro che facile:

Cosa si nasconde dietro i ricordi dell’attore: la drammatica storia del divo di Matrix

Nato a Beirut nel 1963, l’attore è stato abbandonato dal padre a soli tre anni: dislessico, è stato cresciuto da tre diversi patrigni che si sono alternati nella sua vita. Voleva fare il giocatore di Hockey sul ghiaccio in Canada, come ha raccontato anche a Maria De Filippi, ma un terribile infortunio ha spazzato via quel sogno… Crescendo, ha dovuto poi affrontare dei lutti traumatici: sua sorella, affetta da leucemia, il suo migliore amico River Phoenix (fratello di Joaquin), morto per overdose. Nel 1999 il matrimonio con l’attrice Jennifer Syme, che però muore dopo due anni in un incidente stradale (non prima di aver provato a dargli una figlia, morta anche lei durante il parto).

Insomma, una serie di sfortunatissimi eventi che avrebbero fatto perdere la fiducia nel mondo a chiunque, ed invece lui no: nella totale riservatezza, negli anni Keanu ha fatto dei gesti grandiosi, altruisti e assolutamente commoventi. Li raccontiamo qui, nella bellissima e drammatica storia della sua generosità.