Mentre in Inghilterra, precisamente sull’emittente Channel 4, si è verificata una vera e propria polemica per la messa in onda dell’inedito documentario “Diana in her own words” , viene fuori un altro sorprendente retroscena su una delle figure più ammirate e chiacchierate di questo secolo: si dice, infatti, che Kevin Costner era l’amante di Lady D.

A lasciarsi sfuggire questi particolari omessi è Dai Davis, ex ufficiale della London Metropolitan Police che per tre anni si è occupato della sicurezza dei Windsor. Intervistato da Chi, ha rivelato dei dettagli della vita di corte che nessuno conosceva, inclusi i nomi dei ‘vari amanti’ di Diana Spencer, tra cui spunta il nostro amato Braveheart:

“Dopo la separazione da Carlo, Lady Diana ebbe almeno venti amanti. Le piaceva la compagnia maschile. E le piaceva la caccia: essere cacciata o dare la caccia agli uomini, spesso sposati – ed ecco dove annuncia che Kevin Costner era l’amante di Lady D – Trovai bizzarro che frequentasse Kevin Costner, anche se Diana non avrebbe mai recitato in un film. Lui voleva farle interpretare il seguito di “Guardia del corpo“. All’epoca non avevo particolari preoccupazioni per la sicurezza della principessa: a Kensington Palace Diana era al sicuro. Anche altri reali avevano relazioni, ma tutto avveniva nella massima discrezione. La preoccupazione principale era non mettere in imbarazzo la regina“.

La vera causa della morte di Diana Spencer: nessun attentato, nessun fotografo troppo aggressivo

Dall’intervista, inoltre, viene fuori un punto di vista molto diverso sulla morte della ‘principessa triste’: “La principessa quel giorno cambiò itinerario all’ultimo momento. Sarebbe dovuta andare in Italia, ma all’ultimo momento andò a Parigi con Dodi Al Fayed. Era impossibile organizzare un attentato con quel cambio di programma. Ritengo che l’uomo responsabile della morte di Diana sia l’autista, Henri Paul. Era ubriaco e non avrebbe dovuto guidare. È vero che i fotografi davano la caccia a Diana, ma le macchine fotografiche non uccidono. Uccidono gli autisti ubriachi“.