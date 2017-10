11 CONDIVISI Condividi Tweet

Kevin Spacey accusato di molestie da Anthony Rapp. L’attore, tra i protagonista della serie Star Trek Discovery, ha raccontato al magazine Buzzfeed di avere ricevuto avances sessuali da Spacey all’età di 14 anni.

Una rivelazione che ha innescato una clamorosa reazione a catena. Il divo, vincitore di due premi Oscar per American Beauty e I soliti sospetti, ha postato un messaggio confessione sui social in cui ha fatto coming out.

“Ho molto rispetto, e ammirazione, per Anthony Rapp. Sono pieno di orrore nell’apprendere questa vicenda”, ha scritto Spacey sul suo account Twitter. “In tutta sincerità non ricordo quest’episodio, che si sarebbe verificato oltre 30 anni fa. Ma se mi sono comportato come lui racconta, gli devo le mie più sincere scuse per un comportamento inappropriato, da ubriaco. Mi scuso con lui per le conseguenze che dice di aver sperimentato, nel suo animo, per tutti questi anni”.

Rapp ha spiegato come, dopo aver conosciuto Spacey, fosse stato invitato a un party a casa sua. Era l’unico ragazzino presente alla festa e annoiandosi aveva deciso di andare nella camera da letto dell’attore a guardare un po’ di tv. Passata la mezzanotte però si sarebbe accorto di essere rimasto solo, dopo che tutti gli altri invitati avevano lasciato la festa. A quel punto Spacey sarebbe entrato in camera salendo sul letto e, avvicinatosi a lui, gli avrebbe fatto delle avances. Anthony aveva parlato di quanto accaduto soltanto a familiari e amici. Ora però, scosso dallo scandalo Weinstein, ha deciso di riportare tutto ai media.

Kevin Spacey accusato di molestie: il suo tweet

Appresa la notizia, il Frank Underwood di House of Cards ha chiesto pubblicamente scusa con un lungo post. “Questa storia mi stimola a raccontare di più sulla mia persona. Nella mia vita ho avuto relazioni sia con donne sia con uomini. Ho amato e avuto incontri romantici con diversi uomini nel corso della mia vita e ora ho deciso di vivere da uomo gay. Voglio affrontare la cosa onestamente e apertamente”.