Kevin Spacey accusato di pedofilia e sempre più centro di un sexgate che potrebbe distruggergli la carriera. L’attore, due volte premio Oscar, è già stato accusato di molestie da Anthony Rapp. Il suo collega ha raccontato di avere ricevuto pesanti avances quando aveva 14 anni.

In seguito alla scandalo esploso, Spacey ha confessato di essere gay. Così Netflix e i produttori di House of Cards hanno fermato la lavorazione della sesta stagione della serie dopo l’annuncio che sarebbe stata l’ultima. Una bufera che si alimenta ora dopo ora, adesso con una nuova, durissima rivelazione.

Un attore di 48 anni, che ha preferito rimanere anonimo, ha raccontato al sito Vulture di aver conosciuto Spacey nel 1981, quando aveva 12 anni. Kevin era uno dei suoi insegnanti di recitazione nella scuola Saint Thomas’s Church di Mamaroneck, a New York. I due si sono incontrati nuovamente nel 1983 e hanno iniziato una relazione durata due anni.

L’attore era stato notato mentre era in fila al New York’s Shakespeare in the Park. Il divo di American Beauty e I soliti sospetti l’avrebbe avvicinato per dargli il suo numero di telefono e manifestargli l’attrazione per lui. Si era tenuto distante in passato solo perché aveva 12 anni. Il giorno dopo è stato invitato nel suo appartamento, dove è iniziato il loro rapporto.

Kevin Spacey accusato di pedofilia (e dalla troupe di House of Cards)

Dopo alti e bassi, l’attore ha voluto troncare questa storia. Ma Spacey avrebbe tentato di avere un rapporto non consensuale con lui, costringendolo a fuggire per evitare uno stupro. I due non si sono mai più incontrati e l’accusatore anonimo non ha usato mezzi termini per descriverlo: “È un pedofilo”.

Intanto, otto persone della troupe di House of Cards hanno rivelato alla Cnn che sul set ci sarebbero stati diversi casi di molestie. Sostenuto dalla sua posizione di potere, Spacey avrebbe mostrato comportamenti “predatori” e creato un ambiente di lavoro “intossicato”. L’attore avrebbe toccato persone in modo inappropriato e fatto commenti scorretti. In seguito a queste nuove accuse, il divo è stato abbandonato come cliente dalla sua addetta stampa, Staci Wolfe, e dalla sua agenzia, la CAA.