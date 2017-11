1 CONDIVISI Condividi Tweet

Una decisione clamorosa arrivata dopo il sexgate che l’ha coinvolto: Kevin Spacey cancellato dal film di Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo. L’attore, accusato di pedofilia e sempre più al centro di uno scandalo che potrebbe distruggergli la carriera, è stato “espulso” dal cast del progetto.

Scott ha girato a Roma All the Money in the World la scorsa estate. Il film ricostruisce un episodio di cronaca che sconvolse l’Italia degli anni 70: il rapimento di Paul Getty, il nipote dell’uomo più ricco del mondo.

Spacey aveva interpretato Paul Senior, il ricchissimo petroliere inglese fondatore della Getty Oil Company. Nel 1973 suo nipote Paul Junior (Charlie Plummer) scomparve misteriosamente tra Piazza Farnese e Campo de’ Fiori. Dopo una serie di accuse, dubbi e manipolazioni, si scoprì che dietro il rapimento del ragazzo c’era la ‘ndrangheta calabrese.

Sceneggiato da David Scarpa (Ultimatum alla Terra), Tutti i soldi del mondo vede nel cast Mark Wahlberg (un ex negoziatore della Cia arrivato per aiutare a risolvere il caso) e Michelle Williams, la madre di Paul che teneva i contatti con i rapitori.

Kevin Spacey cancellato dal film di Ridley Scott

Dal film, già girato e la cui uscita in Italia e negli Stati Uniti è stata fissata per il 21 dicembre, saranno tagliate tutte le sequenze interpretate da Spacey. Il suo volto sarà cancellato anche da iniziative e prodotti promozionali. Le scene che vedono l’attore protagonista (in odore di Oscar per questa sua performance, secondo chi aveva visto il girato) saranno rigirate con Christopher Plummer al suo posto.

La decisione, ha rivelato The Hollywood Reporter, è stata presa in accordo tra la Scott Free Production, che fa capo al regista, e la Imperative Entertainment, le due società che stanno producendo il progetto per la Sony. La major, che distribuisce il film, ha dato pieno sostegno a questa scelta.