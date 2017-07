0 CONDIVISI Condividi Tweet

Kevin Spacey sarà Gore Vidal in un nuovo biopic originale Netflix. Il film si intitola Gore e verrà girato in Italia. Prodotto da Andy Paterson (La ragazza con l’orecchino di perla), il progetto sarà diretto da Michael Hoffman (The Best of Me – Il meglio di me, The Last Station).

Gore racconterà un periodo particolare nella vita dello scrittore, sceneggiatore e drammaturgo statunitense. Il film sarà ambientato nel 1980: diviso sin dagli anni Sessanta tra gli Usa e l’Italia, in quel periodo Vidal preparava le sue dissacranti incursioni satiriche tra i miti americani, culminate nei romanzi Creation (1982) e Duluth (1983).

Come reso noto da Variety, i ciak sono iniziati a Roma e nel mese di agosto proseguiranno a Ravello, nella splendida cornice della Rondinaia. La villa a picco sulla Costiera amalfitana è stata per decenni il buen retiro dello scrittore e meta di grandi feste vip. A quei party hanno partecipato i più grandi personaggi dello star system del Novecento. Da Greta Garbo e Lauren Bacall a Paul Newman e Susan Sarandon, passando per Andy Warhol, Rudolf Nureyev e Mick Jagger.

La Rondinaia, venduta nel 2004 per 20 milioni di euro, sarà ricostruita dalla scenografa Patrizia Von Brandenstein, premio Oscar per Amadeus di Milos Forman.

Kevin Spacey sarà Gore Vidal (ma non solo)

Spacey è ormai di casa nel Belpaese. Ridley Scott gira a Roma All the Money in the World e il presidente Frank Underwood della serie House of Cards ha una parte centrale nel film. Sarà il ricchissimo petroliere Paul Getty Sr., il cui giovane nipote Paul (Charlie Plummer) viene rapito a scopo di estorsione dalla ‘ndrangheta.

Nelle scorse ore, invece, il re dei paparazzi Rino Barillari ha fotografato l’attore vincitore di due Oscar nella notte romana a bordo di un barcone sul Tevere. Abbigliamento casual, berretto calato sugli occhi, drink in mano, intanto a chiacchierare con una ragazza che lo guardava rapito.