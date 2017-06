1 CONDIVISI Condividi Tweet

Non c’è che dire: notizia davvero ghiotta per i fan delle Serie Tv quella di Kit Harington ospite a Giffoni 2017 – il secondo grande nome dopo il già annunciato Bryan Cranston. Le due star sono attese al festival di cinema più giovane del Paese e il solo pronunciare i loro nomi ha fatto già letteralmente impazzire il web.

Kit Harington al Giffoni 2017, e pochi giorni dopo Brian Cranston di Breaking Bad

Harington è il celebre interprete di Jon Snow ne Il Trono di Spade (Game Of Thrones), di cui di recente abbiamo visto il primo, attesissimo rtrailer che anticipa l’altrettanto attesissima settima stagione. Dopo averlo avvistato per le strade di Napoli per girare lo spot D&G, i protagonisti del Festival potranno godersi la sua apparizione sul blue carpet il 19 luglio – e sperare in qualche anticipazione sul destino dei protagonisti.

Poco prima di Kit Harington al Giffoni 2017, inoltre, era stato annunciato Bryan Cranston – previsto invece per il 20 luglio: l’attore un tempo conosciuto per l’esilarante ruolo del papà di Malcom in Malcom in The Middle, è diventato ormai una vera e propria icona del mondo delle serie TV con la sua interpretazione di Walter White in Breaking Bad.

Le sue battute più famose “Sono io quello che bussa”, “Sono io il pericolo” e “Dì il mio nome” sono diventati ormai parte della cultura pop moderna, e non è raro di questi tempi incontrare qualcuno con la sua maglietta addosso. A questo proposito, in tempi recenti l’attore è stato ospite al Jimmy Kimmel live e ha raccontato di come, quando incontra qualcuno dei suoi fan con una t-shirt di Breaking Bad con su la sua faccia, si avvicina lentamente e gli sussurra: “Mi piace la tua maglietta“, per poi fare un veloce occhiolino e fuggire via furtivamente, in modo da lasciare il ‘malcapitato’ così sorpreso da non riuscire a dirlo neanche in tempo ai suoi amici!

Due grandi attori e due volti di punta per illuminare il Festival di Giffoni: per rimanere aggiornati sulle novità e sapere come prenotare un posto agli incontri, seguite la pagina ufficiale della Giffoni Experience!