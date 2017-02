9 CONDIVISI Condividi Tweet

Era attesissimo al Sundance Film Festival e ha rispettato tutte le promesse: Kuso ha messo in fuga dalla sala pubblico e giornalisti che erano accorsi in massa alla proiezione. Parliamo di uno dei film più assurdi e disgustosi degli ultimi tempi: l’esordio alla regia di Steven Ellison, meglio conosciuto come Flying Lotus, musicista sperimentale di base a Los Angeles che mescola insieme elettronica, jazz, hip hop, psichedelia, dub e rock.

Per il suo debutto al cinema, Steven ha scelto un progetto folle e disturbante come la sua musica. Ha immaginato che Los Angeles venga colpita dal peggiore terremoto della sua storia e che le trasmissioni che arrivano da una rete di televisori abbandonati mostrino l’incubo generato dal sisma. Tra gli schermi e le scosse di assestamento, si muovono e si intrecciano le vite dei sopravvissuti, trasformati in mutanti esseri deformi.

Kuso, il film di Flying Lotus colpisce il pubblico

La premiere mondiale al Sundance ha avuto gli effetti desiderati: spettatori divisi tra chi ha abbandonato la sala dopo appena dieci minuti e chi ha apprezzato entusiasta. Ellison ha raggiunto il suo obiettivo, anche se su Twitter ha voluto minimizzare quanto riportato dalla stampa americana: “Erano soltanto 20 su 400 quelli che sono scappati. Non è così drammatico come qualcuno vorrebbe far credere. Ho cercato di mettervi in guardia”.

It was only like 20 people out of like 400 who walked out. Wasn't as dramatic as they make it out to be. I tried to warn folks. https://t.co/j3GTtO906o — FLYLO (@flyinglotus) 26 gennaio 2017

Tra mutilazioni genitali e amputazioni violente, trip acidi e creature aliene, molti spettatori non hanno retto le immagini disturbanti e grottesche e hanno abbandonato in preda al mal di stomaco. Una situazione simile a quella avvenuta allo scorso Festival di Toronto, quando la proiezione dell’horror vegan-cannibalico Raw della francese Julia Ducournau aveva provocato svenimenti e richiesto l’intervento immediato dei paramedici.

Fuga e malori al Sundance

Incurante delle polemiche, Flying Lotus prosegue per la sua strada, forte di un ricco cast (tra gli attori figurano Tim Heidecker, Anders Holm, Hannibal Buress e il grande George Clinton di Parliament e Funkadelic) e di una colonna sonora che include brani di Aphex Twin, Akira Yamaoka, Thundercat e Kamasi Washington. Ancora privo di una distribuzione, Kuso potrebbe arrivare direttamente online senza passare per le sale.