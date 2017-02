0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono arrivate le prime immagini di Kylie Minogue in Flammable Children, la commedia australiana di Stephan Elliott (Un matrimonio all’inglese, Priscilla, la regina del deserto) che riunisce la pop star con Guy Pearce. Per i due è la prima volta insieme dopo tantissimi anni: la coppia era stata nel cast della soap opera Neighbours, un vero cult in patria negli anni Ottanta.

Per questo ritorno al cinema, la cantante e attrice – vista al fianco di Dwayne Johnson nel catastrofico San Andreas e soprattutto nel cast di Holy Motors di Leos Carax – è apparsa quasi irriconoscibile. Il film racconta il percorso di formazione di un adolescente in una piccola cittadina australiana durante gli anni Settanta, quando il paese è nel pieno del cambiamento e una rarissima balena blu spiaggia sulle coste.

Ecco Kylie Minogue in Flammable Children

La Minogue e Pearce interpretano i genitori del protagonista, una bizzarra coppia alle prese con la rivoluzione sessuale. Attualmente in post-produzione, Flammable Children vede nel cast anche Radha Mitchell (Attacco al potere 2, Man On Fire), Julian McMahon (Nip/Tuck), Asher Keddie (Wolverine) e Jeremy Sims (Idiot Box). Nel cast tecnico figurano invece lo scenografo Colin Gibson (Mad Max: Fury Road), la costumista Lizzy Gardiner (La battaglia di Hacksaw Ridge) e il make-up designer Rick Findlater (Avatar).