La befana vien di notte è il nuovo film di Michele Soavi, scritto da Nicola Guaglianone. Dopo Il sangue dei vinti e Arrivederci amore, ciao, il regista è passato alla commedia e ha scelto come sua protagonista Paola Cortellesi. Le riprese del film sono terminate da pochi giorni e si sono svolte tra Alto Adige-Südtirol (Bolzano e provincia) e Lazio (Roma, Civitavecchia, Monte Terminillo).

La befana vien di notte: Paola Cortellesi all’arrembaggio

La befana vien di notte racconta la storia di Paola (Cortellesi), una donna che di giorno è una comunissima maestra di scuola elementare ma di notte si trasforma nella… Befana! A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny (Stefano Fresi) e ha un unico obiettivo: vendicarsi di colei che vent’anni prima si è dimenticata di lui rovinandogli l’infanzia.

Un gruppo di sei giovani alunni, dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra e quella del suo malvagio rapitore, decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Riusciranno a salvare la Befana?

La befana vien di notte: film al cinema con Lucky Red

Il film, attualmente in post-produzione, è il quarto titolo in uscita sceneggiato da Nicola Guaglianone insieme a Freaks Out di Gabriele Mainetti, In viaggio con Adele di Alessandro Capitani e Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno.

Prodotto da Lucky Red con Rai Cinema in coproduzione con la spagnola Morena Films, La befana vien di notte vede per la prima volta Stefano Fresi, il chimico-lavapiatti di Smetto quando voglio, nel ruolo di un cattivo. “Sono un mega villain da fumetto – ha raccontato l’attore in un’intervista a Rolling Stone – con tanto di costume da supereroe. Mi tocca lanciarmi in manovre da stunt-man: anni e anni di fatica per costruirti un fisico da caratterista, e poi torni a casa con i lividi”.