La bella addormentata incita alle molestie e veicola un messaggio ambiguo per la nostra società. È questa l’accusa di Sarah Hall, madre inglese che ha chiesto alla scuola del figlio la messa al bando del film Disney e della favola di Charles Perrault.

Secondo la donna, la storia del Principe azzurro che bacia Aurora nel sonno senza il suo consenso sarebbe da considerare altamente diseducativa. “Nella Bella addormentata è in questione il comportamento sessuale e il consenso”, ha dichiarato Hall al Newcastle Chronicle.

Sulla scia del sexgate Weinstein (e delle recenti dichiarazioni di Uma Thurman sul produttore), la mamma britannica sostiene che la vicenda del 16° classico Disney contribuisce a creare una cultura in cui il consenso non è visto come qualcosa di importante. “Finché continueremo a vedere narrative come questa nelle scuole non cambieremo mai gli atteggiamenti tradizionali nei confronti del comportamento sessuale”, ha spiegato.

“Nella società di oggi, quello del Principe è un comportamento inappropriato”, ha aggiunto. “Mio figlio ha sei anni, assorbe tutto ciò che vede, non è possibile trasformare questo atteggiamento in una conversazione costruttiva”. Immediatamente in Inghilterra si è aperto un feroce dibattito. Sui social sono arrivate pesanti critiche alla signora Hall, “colpevole” di aver trasformato “una innocente storia d’amore in un assalto”.

La bella addormentata incita alle molestie?

Obiezione sensata o politicamente corretto alle estreme conseguenze? D’altronde non è la prima volta che le principesse Disney vengono tacciate di diffondere stereotipi sbagliati. Secondo uno studio della Brigham Young University, i classici Disney veicolano messaggi sessisti promuovendo gli stereotipi di genere. Particolarmente evidenti in animazioni come Biancaneve, Cenerentola e La sirenetta, tutti concepiti con l’idea malsana di donna socialmente subordinata all’uomo.

Per una ricerca della professoressa Fought, cattedra di linguistica al Pitzer College di Claremont, in California, i film Disney offrono pochi esempi di donne in posizioni di potere, che siano rispettate, utili o divertenti. “È davvero una buona idea farli guardare a delle bambine?”, si è chiesta Fought. “Se si inizia ad analizzarli, il dubbio sorge spontaneo”.

Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo #consent #mysonissix pic.twitter.com/3g4gyjifi9 — Sarah Hall (@Hallmeister) 19 novembre 2017