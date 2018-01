605 CONDIVISI Condividi Tweet

Succedono molte cose sul web, inclusa una fake news su Monica Vitti. Per fortuna, però, è venuta fuori la verità sulla vicenda e – soprattutto – sulle sue condizioni di salute. Come molti sanno, infatti, la celebre attrice de L’Avventura di Antonioni da moltissimi anni è costretta da una terribile malattia degenerativa, simile all’Alzaheimer.

Smascherata la fake news su Monica Vitti

Molti dicono che sia stata ricoverata in Svizzera, e che è per questo che è sparita dalle scene. Ad intervenire, dopo il diffondersi di queste notizie, è il marito, fotografo e regista, Roberto Russo: “Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata – si legge sulle pagine dell’Ansa, che riportano un’intervista dell’artista per Cinecittà news – Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news“.

Sono 27 anni che i due sono insieme. Il suo instinto è stato quello di smascherare questa fake news su Monica Vitti, una volta scoperto quanto fosse, in realtà, diffusa, e quasi assodata come verità. “Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero -conclude il marito della star italiana – di avere chiarito l’equivoco”.

Le ultime apparizioni dell’attrice

Oggi l’attrice ha passato gli 86 anni, ma è dal 2000 – da quando ne aveva 69 – che ha deciso di sparire completamente dalla circolazione negandosi ad interviste e apparizioni pubbliche. Nel 2011 per i suoi 80 anni, fu assente alla celebrazione a lei dedicata dal Festival di Roma che ospitò la presentazione del volume La Dolce Vitti di Cinecittà Luce, mentre Rai Cinema le dedicò uno speciale. Prima di ritirarsi definitivamente a vita privata, si è mostrata al pubblico per l’ultima volta nel marzo del 2002, alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris, in seguito alcuni avvistamenti tra le vie di Roma e poi il nulla.

La ricordiamo in 10 film da icona del cinema italiano.