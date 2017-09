12 CONDIVISI Condividi Tweet

ecLa sorprendente rivoluzione de La Gatta Cenerentola

Nella versione Disney che tutti conosciamo, una povera e innocente fanciulla maltrattata si riscatta da una vita di ingiustizie sposando un bellissimo principe; nella forma originale, invece, scritta dal celebre Giambattista Basile nel XVII secolo, la protagonista uccide la prima matrigna per metterne un’altra al suo posto, per poi subire lo stesso iter (ingiustizie, maltrattamenti e gran finale con il matrimonio principesco). A metà tra questi due estremi e, contemporaneamente, in una ‘galassia lontana lontana’, si colloca una straordinaria rilettura di questa fiaba: La Gatta Cenerentola.

La citazione di Star Wars, per chi l’avesse colta, non è casuale, perché va immediatamente chiarito: il nuovo film di Alessandro Rak (già apprezzato ne L’Arte Della Felicità) e del suo team di registi ha tutte le carte in regola per essere un dramma fantascientifico e distopico come la celebre saga stellare, risultando inoltre capace di attingere dalle stesse inquietudini e chiaroscuri dell’umanità, immaginata in realtà alternative e verosimili, che hanno tanto affascinato creatori di serie come Black Mirror e, a suo tempo, Ai Confini Della Realtà.

Il suo effetto alla 74a Mostra Internazionale di Venezia è stato strabiliante: dopo una calorosa ed entusiasta accoglienza degli spettatori, ha fatto incetta di premi (il Premio ‘speciale’ Francesco Pasinetti assegnato dai Giornalisti cinematografici Italiani, il premio Open, il Premio Gianni Astrei del Fiuggi Family festival con Ente dello spettacolo e, infine, il Mouse d’Argento). Variety, inoltre, l’ha definito internazionalmente “uno dei migliori film italiani di animazione” mai realizzati.

Un’ottima premessa che sembrerebbe spianare già la strada al successo di questa opera cinematografica, in uscita il 14 settembre in tutta Italia, ma che, allo stesso tempo, fa nascere anche una spontanea domanda: cos’ha di così speciale?

Tanto rumore per La Gatta Cenerentola: ma cos’ha di speciale?

In fondo ‘modernizzare’ le vecchie opere letterarie è un trend popolare da molto tempo, basta ricordare la bizzarra versione di Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann con Leonardo di Caprio o, per citare lo stesso autore napoletano de La Gatta, “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone, che estrapola dalla raccolta scritta da Basile nel 1600, alcuni episodi per la sua pellicola fantasy. E poi la storia di Cenerentola è un classico, la conoscono tutti, la metteva già in scena Roberto De Simone a teatro negli anni ’70.

Ebbene, noi di Play4Movie abbiamo assistito all’anteprima in compagnia di parte del cast – tra cui spunta un Massimiliano Gallo in stato di grazia – degli autori e dei registi, e vogliamo prepararvi adeguatamente all’impatto con la Gatta. O forse no, perché in fondo ricevere un colpo al cuore nella sala cinematografica fa parte dell’esperienza di questa sorprendente e speciale pellicola.

I temi: la storia di Cenerentola ambientata su una barca ancorata al porto di Napoli

I temi de La Gatta Cenerentola corrispondono alle chiavi di lettura di questo (già lo chiamano così) capolavoro d’animazione Made In Naples, e sono importanti per partecipare adeguatamente all’atmosfera della storia.

Ambientata ai giorni nostri, in una realtà parallela dove un elegante imprenditore vuole rendere il porto di Napoli una sensazionale isola di progresso, scienza e memoria, Cenerentola è Mia, una bambina innocente, figlia del sopracitato imprenditore, che guarda con ammirazione suo padre e si aggira per i corridoi di una nave iper tecnologica. In un certo senso, Mia È Napoli, la rappresentazione di una città che si riempie gli occhi di speranza di fronte ad un animo buono.

Vittorio Basile – questo il nome del personaggio del padre – è un armatore, un ingegnere e un sognatore: ha l’aspetto inconfondibile di Vittorio De Sica – lo stesso Rak ha ammesso di essersi ispirato a lui nei disegni – la voce di Mariano Rigillo e, sullo schermo, e il buon cuore di chi ama la sua città e vuole vederla brillare come una stella. Posti di lavoro, economia fiorente, eccellenze: un vero e proprio sogno, che si conclude con un matrimonio con la futura ‘matrigna” (doppiata splendidamente da Maria Pia Calzone) di Mia/Cenerentola. Saranno queste nozze a far prendere agli eventi un corso ‘buio e pieno di terrore’.

Gli altri protagonisti e il ‘Re’ Massimiliano Gallo

A completare il quadro dei protagonisti, il principe/guardia del corpo Primo Gemito (a cui dalla voce in modo struggente Alessandro Gassman) e il tremendo Salvatore Lo Giusto (Massimiliano Gallo, una vera e propria star), un ‘cattivo’ come non se ne vedevano da tempo nel cinema italiano. Il suo ruolo diventa sempre più chiaro, sempre più inevitabile in ogni scena del film. “Ci siamo chiesti – racconta Rak – chi potrebbe essere, ai giorni nostri, il principe, come rappresentare uomo capace di cambiare lo status di una donna, una personalità di prestigio e di autorità. Ed è venuto fuori Salvatore Lo Giusto, principe della malavita, Re della corruzione“.

Salvatore orchestra, macchina, cospira, balla, canta e, soprattutto nel momento centrale della pellicola, dissacra tutto ciò che c’è di buono. Parole ed azioni, l’antagonista di questa ‘fiaba’ ha il modernissimo volto di un esponente della malavita partenopea, eppure, miracolosamente, grazie alla poesia della scrittura corale della sceneggiatura, riesce incredibilmente a distaccarsi dal modello iperrealistico di ‘Gomorra’.

La Gatta Cenerentola è un viaggio lugubre e soave, una rivoluzione sociale e morale che conduce lo spettatore ad un finale amaro eppur felice, pieno di dubbi, ed ha il grande merito di consegnare le redini di una lettura critica degli eventi a chi sta seduto in platea. Insomma, un film di animazione ma anche molto di più: un’opera corale, un trattato morale, un sogno, una favola moderna e dark, un’introspezione e un tappeto di meravigliose canzoni che strappano il cuore.

Dal 14 settembre al cinema.