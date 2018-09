0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sarà un original Amazon e narrerà le gesta del Pibe de Oro, e a guardare la primissima foto del cast di questa nuova serie su Maradona vengono già i brividi. Per annunciare i nomi degli attori che interpreteranno il calciatore nelle sue varie età e fasi di vita, la produzione ha pubblicatto questa immagine:

La prima foto del cast della nuova serie su Maradona distribuita su Amazon Prime Video

Tre volti che interpreteranno la leggenda del calcio: Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax). Davvero stupefacente il casting per rispettare sia la somiglianza tra attori che quella con lo sportivo argentino!

Il web, infatti, da quando è stata diffusa questa brevissima anteprima della serie su Maradona è letteralmente impazzito: “Oh Mio Dio, ma sono tutti identici, è perfetto”. Grande attesa da parte degli appassionati di calcio e degli amanti di telefilm ispirati a storie vere.

Di cosa parlerà la nuova produzione seriale biografica dedicata alla vita, carriera, vittorie e sconfitte della leggenda del calcio?

La trama narrerà, infatti, della vita e carriera del Pibe de Oro, mostrando i momenti chiave e gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato non solo come personaggio pubblico ma anche come persona. Tra highlights dei suoi trascorsi da campione e momenti di vita quotidiana e amorosa (ancora in corso la scelta del ruolo di Claudia Villafañe, la donna con cui Armando convolò a nozze nel 1989, e dalla quale ottenne il divorzio circa 10 anni dopo. Al momento si parla di Julieta Cardinali, già vista in En Terapia e Valentin, e Laura Esquivel , di Patito Feo).

Le location saranno variegate e internazionali: dall’Argentina al Messico, passando per Spagna, Uruguay e, naturalmente Italia. Prodotta da BTF Media, in collaborazione con Dhana Media e Raze, la serie su Maradona non ha ancora un titolo né una data di uscita.

Attendiamo con pazienza!