La nuova crociata anti-gender del partito di Matteo Salvini ora punta il cinema nelle scuole: la Lega contro Veronica Pivetti e il suo film da regista, Né Giulietta né Romeo. Uscita in sala nel novembre del 2015 dopo la presentazione al Festival di Giffoni, la commedia racconta l’outing di Rocco (Andrea Amato), un ragazzo di sedici anni figlio unico di una coppia separata, lei giornalista (la stessa Pivetti) e lui noto psichiatra (Corrado Invernizzi).

Un film che, nelle intenzioni della regista (sorella, peraltro, della ex presidente leghista della Camera), vuole gettare luce sullo “sgomento e l’incapacità di chi siede pericolosamente in bilico sulle proprie miopi certezze”. Insomma, una commedia contro il bullismo e le discriminazioni, per questa ragione proiettata di recente in un istituto superiore di Milano. Non la vede allo stesso modo il capogruppo leghista Massimiliano Romeo, che ha presentato un’interrogazione urgente all’assessore all’Educazione Valentina Aprea con l’obiettivo d’impedire nuove repliche nelle scuole.

La Lega contro Veronica Pivetti: ecco perché

“Quella proiezione è stata grave perché non ha nulla a che vedere con le linee didattiche stese dal ministero, tant’è che la sua visione è stata autorizzata con la scusa di stimolare un dibattito sulla lotta al bullismo”, ha dichiarato il capogruppo salviniano. “In realtà, si è permesso di trasmettere in un istituto educativo una pellicola dedicata espressamente alla propaganda Lgbt”.

Un film che parla sì di omosessualità nell’adolescenza, ma anche di bullismo nelle scuole e di come cambiano i rapporti familiari quando il proprio figlio fa coming out. Questa l’obiezione del capogruppo del Pd, Enrico Brambilla: “Alcuni leghisti sono letteralmente ossessionati da questi temi, forse se i loro insegnanti avessero mostrato loro film come questo, oggi sarebbero più sereni”, ha detto difendendo la scelta degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.

La risposta della regista

“L’evento è stato aperto alla cittadinanza e non solo ai giovani dell’istituto ospitante, quasi si trattasse di un cineforum”, ha replicato Romeo, sottolineando la presunta malafede dell’operazione. Contro le ossessioni anti-gender, restano le parole della Pivetti quando ha presentato il suo esordio alla regia: “Per raccontare questa storia mi sono smaccatamente alleata con il mio giovane protagonista, Rocco, e siamo andati a braccetto alla scoperta dei pregiudizi familiari, tanto imprevedibili quanto radicati. Ne abbiamo riso e pianto insieme, ci siamo arrabbiati e abbiamo meditato, mentre un mondo adulto e impreparato dava fuori di matto senza riuscire a capire quello che stavamo dicendo, facendo, pensando”.