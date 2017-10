0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono iniziate in provincia di Ragusa le riprese di La mossa del cavallo, film per la tv diretto da Gianluca Maria Tavarelli e tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Michele Riondino, già interprete del giovane Montalbano, sarà il protagonista di questo giallo che andrà in onda nella prossima stagione su Rai 1.

Prodotto dalla Palomar di Giancarlo Degli Esposti, il film proseguirà i ciak fino a novembre tra Scicli e Chiaramonte Gulfi. Le location sono le stesse di Il giovane Montalbano e Maltese – Il romanzo del commissario, serie tv entrambe dirette da Tavarelli.

Edito da Sellerio, La mossa del cavallo è ambientato tra Montelusa e Vigàta nell’autunno del 1877. Protagonista è Giovanni Bovara (Riondino), siciliano cresciuto a Genova e tornato ai mulini di Montelusa come ispettore capo. Accusato di un crimine non commesso dopo aver denunciato la corruzione del locale intendente di Finanza e dei sottoispettori, Bovara dovrà combattere per affermare la propria innocenza e ci riuscirà solo recuperando il suo dialetto.

Pubblicato per la prima volta da Rizzoli nel 1999 e oggi considerato un classico, il romanzo di Camilleri “prende lo spunto da una nota di Leopoldo Franchetti per la sua inchiesta controgovernativa sulle condizioni socio-economiche della Sicilia nel 1876”, ha spiegato lo scrittore. “Ho voluto mettere l’accento sul rovesciamento dei ruoli (il testimone che viene fatto passare per colpevole) e insistere su un gioco delle parti che mi sembra essere sempre più consueto nell’Italia d’oggi”.

La mossa del cavallo, al via le riprese

Mentre Il Commissario Montalbano prepara i ciak della nuova serie, La mossa del cavallo è un progetto che la Palomar aveva in cantiere da tempo. “Da anni stiamo pensando a questo progetto, ma ci sono state difficoltà a causa degli alti costi”, aveva spiegato al Giornale il produttore Max Gusberti. “Passione, amore e cronaca sono gli elementi su cui si basa, quel mix di storia e quotidianità uniti all’ironia e alla fantasia cui ci ha abituati Camilleri che sa raccontare la Sicilia, e la vita, come nessun altro”.