Jim Carrey oggi è un uomo libero. Così l’attore canadese si definisce in una intervista al Corriere della Sera. Tornato a recitare come protagonista dopo quasi dieci anni, la faccia di gomma di Hollywood sarà al cinema dal 6 settembre in uno dei ruoli più drammatici della sua carriera nel thriller Dark Crimes di Alexandros Avranas, il regista greco che fece scalpore a Venezia nel 2013 con Miss Violence. Dal 9 settembre, invece, lo vedremo in tv con la serie Kidding. Creata da Dave Holstein e diretta da Michel Gondry, la comedy lo vedrà nei panni di Mister Pickles, star della tv amatissima dai bambini, che dietro il volto sorridente e rassicurante nasconde un profondo mal di vivere.

Jim Carrey oggi: “Non mi interessa il successo”

“Spero che Kidding faccia pensare tante famiglie alla vita disfunzionale che molti conducono – ha raccontato al Corriere – e che non rappresenti l’oppio somministrato da innumerevoli telenovela. Oggi come attore non mi interessa il successo, ma la scelta di storie che mi coinvolgono come essere umano e come cittadino di questo mondo confuso nel quale siamo tutti immersi con intorno una ragnatela di relazioni problematiche”.

Jim Carrey, 2018 da “individuo libero”

Dopo aver rivelato la depressione che lo ha divorato, Carrey è rinato grazie alla scultura, alla pittura, al disegno di vignette di satira politica e alla scrittura. “Sto scrivendo un libro che affronterà sostanzialmente parte della mia vita sin da quando, ragazzo, vedevo soffrire mia madre per la sua dipendenza dai medicinali, lei vissuta accanto a genitori alcolizzati. Oggi tante dipendenze si scelgono e per questo non si possono nemmeno definire vittime”.

“La creazione solitaria mi è stata utile. Finalmente sono solo e soltanto Jim Carrey, senza più maschere”, ha ammesso l’attore. “Fare l’attore è un gioco pericoloso e ingannevole, vivi altre vite, perdi la tua. Il distacco mi è servito a crescere come persona e anche come interprete. La fama ti toglie molte consapevolezze, ti avvolge in una nebbia. Però adesso sono un individuo libero, che non crede più alla fama che Hollywood ti regala e ti toglie, con la stessa forza, sempre in nome del mercato”.