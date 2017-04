122 CONDIVISI Condividi Tweet

Una serie di interventi piuttosto animati quelli del Bif&st di Bari: dopo l’annuncio di Alessandro Gassman su Gigi Proietti (al cui padre è dedicata questa edizione) arriva un clamoroso intervento di Riccardo Scamarcio che aggredisce il pubblico facendo piovere una serie di insulti e provocazioni.

L’attore è stato invitato alla rassegna cinematografica per festeggiare il suo premio “Vittorio Gassman” per la sua performance in “Pericle il nero”. In quest’occasione l’ex fiamma di Valeria Golino ha voluto condividere la sua opinione su un argomento molto delicato: il tealtro, gli attori e l’invadenza della platea, che spesso rischia di voler essere troppo protagonista.

“Il pubblico ha rotto il ca**o, statevene a casa!”

Abituati alla sua discrezione e riservatezza, vederlo inveire e snocciolare parolacce sul palco è stato un vero e proprio shock per gli spettatori, alcuni dei quali gli hanno urlato “Cafone!“, lo hanno fischiato e si sono girati di spalle.

Altri però lo hanno applaudito e abbracciato, sopratutto quando ha citato Carmelo Bene, e quella sua stessa opinione del pubblico, che ormai vuole partecipare troppo agli spettacoli: “Il pubblico ci ha rotto il ca**o, statevene a casa, non ci venite in teatro!”

Guarda il video di Riccardo Scamarcio che aggredisce il pubblico del Bif&est di Bari

Ecco il video di Riccardo Scamarcio che aggredisce il pubblico, specialmente quando una signora prova a rimproverarlo per i toni troppo duri:

(Fonte: Repubblica.it)