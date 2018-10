0 CONDIVISI Condividi Tweet

La scuola serale è il film con Kevin Hart e Tiffany Haddish che ha ottenuto uno straordinario successo negli Stati Uniti. Al suo primo weekend al cinema, la commedia ha incassato 28 milioni di dollari, superando addirittura l’apertura del fenomeno Crazy Rich Asians. Merito di Hart, considerato l’erede di Eddie Murphy e volto per antonomasia della nuova comicità afro-americana. Il suo feeling con Haddish ha conquistato il pubblico grazie alla regia sicura di Malcolm D. Lee, già al timone di Il viaggio delle ragazze e The Best Man Holiday. Ora La scuola serale arriva in Italia: vediamo di cosa si tratta.

La scuola serale film Kevin Hart conquista gli Usa

Kevin Hart stavolta finisce tra i banchi di scuola. Il suo personaggio si chiama Teddy Walker ed è un venditore di successo che ha perso il lavoro. Per riconquistarlo (insieme al cuore della fidanzata Lisa, interpretata da Megalyn Echikunwoke), deve avere quel diploma che ai tempi della scuola non aveva ottenuto. Si iscrive così ad un corso serale per adulti nella speranza di superare il test GED per finire il liceo. Se la professoressa Carrie (Haddish) ha a cuore i suoi studenti, il preside Stewart (Taran Killam) impone delle regole ferree, anche perché era il compagno di classe più odiato da Teddy ai tempi delle superiori.

La scuola serale film dal ricco cast

Come suggerito dal trailer, lo sgangherato gruppo di studenti è completato da sei elementi a dir poco sopra le righe. Rob Riggle è Mackenzie, un papà costretto a frequentare il corso per costringere il figlio a diplomarsi. Romany Malco è Jaylen, anche lui disoccupato ma a causa di un robot che l’ha sostituito sul lavoro. Mary Lynn Rajskub è Theresa, casalinga che vuole il diploma per aiutare la famiglia (e staccarsi un po’ dallo stress che le procura). Anne Winters è Mila, una millennial fannullona. Al Madrigal è Luis, un cameriere e cantante licenziato dopo uno scontro con Teddy. Fat Joe è Bobby, collegato alle lezioni via Skype.

Completano il cast Ben Schwarts (Marvin, il fedele amico di Teddy che gli ha promesso un lavoro dopo il diploma), Keith David (il papà di Teddy, Gerald), Bresha Webb (la brillante sorella minore Denise) e Yvonne Orji (Maya, la miglior amica di Lisa).

La storia di La scuola serale, ha spiegato Hart, è nata quasi per caso durante una riunione con i suoi soci della HartBeat Production: Matthew Kellard, Harry Ratchford, Nicholas Stoller, John Hamburg e Joey Wells. “Quando qualcuno di noi ha qualcosa da dire, suona un campanello per attirare l’attenzione degli altri. Lo stesso campanello ci ha fatto pensare alla scuola”, ha raccontato il comico.

La scuola serale Kevin Hart la racconta così

“Teddy è un ragazzo dalla parlantina facile che è stato costretto ad abbandonare la scuola a causa di un problema di apprendimento e che ha sempre utilizzato l’innata intelligenza (e ingegno) per andare avanti e cavarsela. L’arte di arrangiarsi però non lo aiuta abbastanza: nel momento in cui perde il lavoro e rischia di perdere la ragazza dei suoi sogni, Teddy deve mettere da parte l’orgoglio e tornare tra i banchi per ottenere il suo diploma. Con questa premessa, è stato possibile poi riempire la classe con personaggi più o meno eterogenei, con studenti chiamati ognuno ad affrontare una propria sfida. Sono adulti che vivono le loro vite non al massimo delle loro potenzialità: i test GED potrebbero aprire loro nuove porte e offrire una vita migliore”.

Distribuito da Universal Pictures, La scuola serale è al cinema dall’8 novembre.